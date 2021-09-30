2022地方選舉，近日傳出總統蔡英文打算親自徵召民進黨的六都市長候選人。民進黨台北市議員王世堅表示，蔡總統不可能這麼做，質疑這件事根本是黨內有人「假傳聖旨」。他認為，2022年地方選舉要考慮的因素非常多，民進黨先前幾個有爭執的縣市，要挑戰的人都已經做了基本的部署，實力也很堅強，所以還是要依民意用初選的方式來決定。

王世堅30日在《國民大會》節目中表示，他覺得蔡總統不可能這麼做，質疑這件事根本是黨內有人「假傳聖旨」。兩年前，民進黨的總統人選是採用初選的方式產生，連國家最高領導人都是回歸到黨內公職人員的提名條例方式來辦理，更何況是縣市首長。

王世堅指出，民進黨既然有成立提名小組，要研究用什麼樣的方式來應對2022的提名時，至少要讓提名工作小組作基本研究、了解狀況，提出對策以後，透過中常會的密切討論才來定案，怎麼可能讓黨內的人隨便放話，這是非常不負責任的，這在任何政黨都沒有這樣的事情發生。

王世堅認為，2022年地方選舉是一個大作戰，要考慮的因素非常多，而且他們先前幾個有爭執的縣市，要挑戰的人都已經做了基本的部署，而且不管是現任者、挑戰者，他們實力都很堅強，所以一定是回歸到民主最基本的原則，就是依民意用初選的方式來決定，絕對不是少數一個人、兩個人來決定。