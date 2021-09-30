46歲大陸影后周迅五官精緻，自走紅以來就被形容有一身「靈氣」，最近她和阿雅、井柏然錄製節目，常在街頭被捕獲，日前搭地鐵時又被網友巧遇，未經修圖的真實狀態讓眾人全服了。

近日有網友曬出在上海搭地鐵時巧遇周迅、井柏然的照片，透露身旁還有工作人員扛著攝影機，應該是在拍攝節目，大讚井柏然真人帥又皮膚好，還直誇「周迅也好美啊，不愧是女明星」。

周迅搭地鐵被捕獲，0修圖也超美。（圖／翻攝自微博）

照片中，井柏然只有背影入鏡，周迅則被拍到紮起頭髮，戴著口罩，正認真地研究地鐵路線圖，雖然沒露出全臉，一雙水靈大眼仍相當吸睛，女神光環依舊。周迅46歲凍齡模樣一流出，吸引眾人紛紛讚嘆「女神的氣質戴著口罩都蓋不住」、「周迅眼睛好好看」、「氣質絕了」、「怎麼隨便拍都好看」、「迅哥太美了」、「好羨慕偶遇仙女啊」。

周迅一行人日前才被直擊在街頭錄節目，被發現原本就嬌小的她似乎又變瘦了，臉上還消風不少，她則在微博曬出穿著喇叭褲、戴著墨鏡的氣場強大照，反過來對粉絲喊話：「不是你們在偶遇我，是我在偶遇你們」。