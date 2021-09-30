大陸網紅周揚青因揭露前男友羅志祥私生活不檢點，意外讓不少網友由黑轉粉，不久前公開和食品業富二代籮昊交往，還在實境秀《女兒們的戀愛》高調放閃，但9月中無預警分手，令外界詫異；而節目組馬上無縫接軌替她介紹新對象陳瑞豐，對方是知名演員葛優的姪子，兩人互動超甜，但疑似周揚青主動想繼續約會，陳瑞豐無情拒絕讓她當場變臉，未來發展更難以預料。

周揚青在節目中高調和羅昊談戀愛，讓不少人期待能看到富二代和白富美一起手牽手到最後，豈料，兩人9月中旬在節目中起爭執，私下講開後決定宣布分手，退回朋友關係；沒想到節目組立刻找來曾參加過選秀節目《創造營2021》的小鮮肉陳瑞豐，帥氣外貌加上192公分的身高，還是演員葛優的姪子。

節目最新預告中，周揚青主動出擊卻疑似遭到無情拒絕，引起網友熱議。(圖/ 摘自微博)

兩人從第一次約會互動就很甜蜜，像是節目中周揚青問陳瑞豐喜歡哪種女生，對方雖然比她小6歲，但卻超會撩，默默說出自己喜歡濃顏、眼睛大、高冷卻又直爽的，讓周揚青聽著聽著覺得他完全照著自己描述，都忍不住在鏡頭前笑開懷；另外陳瑞豐不少貼心舉動，也讓周揚青很心動，網友看完也都替她找到小暖男很開心。

不過，最新節目預告中，兩人在出遊的別墅裡用餐時，周揚青雀躍地問陳瑞豐，如果之後節目組要他繼續和自己約會一個星期，他是否會答應，沒想到對方卻說「恐怕不太行」，讓原本一臉愉悅的周揚青瞬間變臉，現場變得超尷尬；畫面曝光後，網友反應很兩極，有人替周揚青感到可惜，但有不少人認為可能是惡魔剪輯，之後一定會有反轉，仍十分期待兩人後續發展。