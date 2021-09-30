美國勞工部周四(30日)公布截至9 月 25 日當周，上周初領失業金人數達36.2 萬人，高於市場預期，並為本月初創下疫情以來新低後，連3周上揚，美國續領失業金人數280.2 萬人，略高於預期，美國10年期公債殖利率持平在1.539%，美股開盤走升近百點，9月預期收黑。

截至台灣時間30日晚間9點50分，道瓊工業平均指數上漲79.33點或0.23%、暫報34470.05點；標普500指數上漲22.17 點或0.51%、暫報4381.63點；那斯達克指數上漲112.39點或0.77%、暫報14624.83點；費城半導體指數上漲42.79點或1.31%、暫報3306.63點。

5大科技巨頭股價齊揚，電動車大廠特斯拉股價漲、暫報美元；台積電ADR股價漲1.42%、暫報113.21美元；聯電ADR股價漲1.72%、暫報11.52美元。

美國參議院多數黨領袖舒默周三晚間表示，參議院已達成協議以避免美國聯邦政府停擺，他安排周四對該議題進行投票，若通過將政府運作維持至12月初，一來就能繼續討論3.5兆美元財政支出法案，以及美國債務上限是否提高等棘手問題。