上星期六，俄羅斯藍色航空(Azur Air)的1架滿載乘客的飛機歷經一起空中驚魂。當客機飛過積雨雲時遇到雷擊，造成飛機失控了4秒鐘，急墜數百英尺，乘客的哭喊與尖叫都被剛好開啟的手機攝影模式給記錄下來。

每日鏡報(mirror.co.uk)報導，這架載有175名乘客的737-900型客機從第3大城葉卡捷琳堡（Ekaterinburg）飛往渡假城市索契（Sochi），才剛起飛沒多久，正要穿過雲層時就遇到雷擊，由於飛機短暫失靈，使得在恢復操作後仍不得不中止其原定飛行計劃，選擇在索契以北約 240公里的克拉斯諾達爾(Krasnodar)緊急降落。

一名乘客說，「一聲可怕巨響和一道明亮的閃光同時出現，然後飛機劇烈搖晃，瓶子和其他小東西到處散落，真的以為要與世界告別了。」

一段影片正巧記錄了飛機被閃電擊中後，飛機乘客的各種反應，然後駕駛奇蹟般地重新控制飛機，並完成了令人難以置信的緊急著陸。

В самолёт ударила молния - паника на борту. Real video

一位女士阿納斯塔西婭 (Anastasia) 描述，飛機通過一片巨大的灰色雲層，然後閃電突然襲來。

她說，突然的閃光使我們以為發動機被擊中了。

在經過雷擊之後，飛行員就近在克拉斯諾達爾。當飛機停下來時，乘客激動的起身為機組人員鼓掌，有些人還希望與機長見一面與合照，但這一要求被拒絕了。

雖然如此，許多乘客仍決定留下小紙條表達感謝，寫著「謝謝你(飛行員)救了我們的命。」