曾珮瑜飾演殺人魔。（愛奇藝國際站提供）

李銘順與曾珮瑜對峙。（愛奇藝國際站提供）

周渝民飾演的角色，進入關鍵時刻。（愛奇藝國際站提供）

紀培慧（左）與朱軒洋互看不順眼。（愛奇藝國際站提供）

朱軒洋劇中遭停職，右為劉亮佐。（愛奇藝國際站提供）

原創華劇《逆局》劇情進入高潮，曾珮瑜飾演原為渴望生子的外科醫生，然而卻接連經歷流產及失婚，逐漸扭曲的心理讓她一步步成為了殺人魔，甚至持槍挾持刑偵隊長李銘順。

曾珮瑜和李銘順繼《做工的人》後再度合作，關係卻從歡喜冤家變成警察與通緝犯，在醫院上演激烈的對峙戲，最終在嬰兒室裡，譚崇輝（李銘順 飾演）逐步瓦解張逸帆（曾珮瑜 飾演）的內心，讓她崩潰痛哭的戲也讓網友大呼「看哭了」。

首次挑戰殺人魔，演技受網友肯定的曾珮瑜：「這角色真的很壓抑，沒有銘順哥的表演，沒辦法讓張逸帆這麼瘋狂。」提及再合作的感覺，曾珮瑜認為很有趣，因演員身份，每次都有不一樣角色和感覺，大讚李銘順長髮造型很MAN。李銘順則笑說：「雖然是完全不一樣的關係，但一對戲就彷彿回到《做工》時累積的默契，演起來很過癮」。

周渝民和朱軒洋在劇中從對立到合作，網友大讚兩人對戲超有火花，戲裡外都很愛看「東非」互動。李銘順、朱軒洋、馬念先、姜康哲、辛樂兒與草爺本周五晚間9點30分將齊聚線上與觀眾互動，分享拍攝秘辛。