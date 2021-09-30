美國德州Sam Houston州立大學副教授翁履中（左）與宅神朱學恒。（取自直播）

對於基進黨立委陳柏惟27日在立法院外交國防委員會堅持用台語質詢國防部長邱國正一事，在美國德州Sam Houston州立大學擔任副教授的翁履中認為，美國的議員不會隨便把語言或是意識形態帶到議事殿堂，因為政治風險很高，美國選民也不會接受這種事情。

朱學恒今（30）日在直播中問美國的議員有無可能用母語質詢？如果是印地安人，也不可以用母語質詢嗎？翁履中解釋，可以有這類的要求，但會是比較完整的流程，是有制度的，例如書面要求，不會是說今天上台後就是要講母語，不會做這種事情，會互相尊重。

翁履中分析，美國的選民如果看到這種狀況，他們的直覺反應就是這個政治人物作秀作過頭了！因為在國會殿堂，大家時間有限，重點是好好辯論政策，用最短的時間達到交流溝通的目的。

至於美國的「 冗長辯論，filibuster」，翁履中解釋，這是有完整論述，足夠的信心與證據，必須要做這件事情，不會只是突然想講母語。國會議員還是要有國會議員的樣子，討論事情要對國家好。

翁履中最後強調，在美國若是想做秀，機會很多，但大部分國會議員進到國會殿堂就是好好溝通辯論法案，若是操作過頭會有反效果。所以美國的國會議員不會隨便把語言或是意識形態帶到國會議事殿堂，因為政治風險很高，美國選民也不會接受這種事情，「我有看到片段，我覺得挺無言的」！