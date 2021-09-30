花木蘭的身材相當吸睛。（Up直播提供）

花木蘭當直播主，深受大批粉絲喜愛。（Up直播提供）

花木蘭遭逢疫情，美甲店被迫關閉。（Up直播提供）

「全球第一的直播平台 」Up直播企圖打造更豐富、多元的直播內容回饋粉絲，人氣新主播花木蘭正式宣告加入大家庭，她擁有傲人身材，被網友們笑封是「木蘭飛彈」加上高顏值，短短開工1個月，就吸引龐大粉絲的跟隨。

問及為何取作為「花木蘭」，她說明，從小是爺爺奶奶撫養長大，隔代教養加上身為長女，讓她肩負起責任，除了從學生時期就得在咖啡廳半工半讀，最高紀錄還曾為了扛家計重責，身兼汽車業務、平面設計師共4個工作，她同時照顧年幼的弟弟、妹妹，樂觀地面對人生：「我個性比較獨立、勇敢，就很像代父從軍的花木蘭！」

從5月開始全台疫情蔓延，影響她原本開設美甲店的生計，由於客人完全無法上門，最終她忍痛決定暫時把店收掉，算是疫情受災戶，她感嘆：「透過朋友牽線才加入直播，因為這個工作不會被時間、場地給限制住，我個性是勇於嘗試新領域，但也真的是快活不下去了！」

目前加入直播約1個多月，菜鳥的她開播前1天緊張到胃抽痛，前3周更是完全放不開，自嘲直播過程無聊到自己都快睡著，粉絲看了都覺得好尷尬，但調整心態後 她勉勵自己「雖然要跟陌生人聊天有難度，但其實很好玩，多放開自己，才發現大家都很好相處、也容易打成一片了」，前陣子中秋節連假更一度衝上人氣排行榜。

花木蘭目前單身，她笑認是「擁有火辣外表的宅女主播」，在社群大方秀出雪乳照、把陽光又性感的私下面與粉絲分享，是否因此會有奇怪粉絲騷擾，她坦言，有些粉絲會私下傳訊息，指定她穿裸露的衣服、陪伴出門遊玩，若答應就承諾會在直播上重金打賞，她則率真回嗆：「你給我多少錢，我都不要！」

她也有收過男粉絲傳私密處裸照示愛，她直接封鎖該帳號、斷掉所有後續可能接觸。至於理想情人條件，她打趣說，自己不愛小鮮肉，反而欣賞成熟穩重的男人，不會排斥年紀上差距，覺得男神劉德華是很棒的男人，她目前積極工作，平均1個月上工25天，對自我要求超高，日前在PK大賽不幸落敗，更當場在直播間情緒低潮落淚，承諾粉絲下回會更爭氣努力，展現十足事業心。