一旦發生戰爭，情報無疑是戰局近乎核心的一大要素，無論是敵情或是前線戰況，對大局而言至關重要，甚至可能藉此不損一兵一卒取得勝利；大陸正在研發一款新型高超音速電磁脈衝導彈，發射到目的地爆炸後，雖不會造成傷亡，但取而代之的是癱瘓敵軍的電子設備，一舉破壞敵人的情報網，影響力絲毫不遜於實質傷亡。

《南華早報》報導，這項新武器以6倍音速飛行，短短25分鐘就能從大陸東海岸飛到關島，射程長達3000公里，且導彈彈道能夠躲避天空偵測系統，還能藉由隱形技術規避地面雷達探測。

而跟尋常導彈不一樣的是，當新武器在目的地爆炸時，並不會對人體造成傷亡，反之，產生的強力電磁波將導致2公里內的電子設備癱瘓，進而破壞敵軍的情報網。

大陸運轉火箭技術研究院表示，他們研究的這項新武器其中一個優勢是，敵人無法得知它的存在，且為了達到高超音速飛行的目標，新武器並不攜帶任何電池，相反的，將使用功率是電池20倍的電容器，並以熱轉換的方式產生電力，為飛彈上各區域的電漿生產器供電。

研究團隊表示，新武器能夠在10秒內即釋放95%的能量，爆炸後產生的強力電磁脈衝，能夠癱瘓2公里範圍內的電子設備；不過該團隊補充，新武器目前仍處於概念環節，但1名未參與研究的高超音速研究員證實了新武器的可行性，從公開資料可以發現，電漿生產技術和熱轉換等都已經被用於高超音速飛行。