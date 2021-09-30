國民黨主席當選人朱立倫近日展開全台謝票之旅，30日抵高雄市議會及高雄市黨部進行謝票之旅，被問及外界好奇，未來2022縣市長選舉是否會徵召前副市長李四川參選高雄市長？朱立倫表示，他自己是沒有任何預設立場的，下周交接就任之後，會在最快速度下派專任主委，根據初選辦法辦理。網友則表示，「國民黨要硬起來、強起來，該檢討的是民進黨」。

前新北市長朱立倫（右），前高雄市副市長李四川（左）。（圖／本報資料照，林瑞益攝）

高市議長曾麗燕向朱立倫提出要求，由於高雄的問題相對較多，明年又是相當重要的選舉，黨內除了團結以外，也希望能夠盡速決定高雄市黨部的主委人選，有主委才能帶頭團結力量為明年選舉來打拼，此外也建議開始布局，初選辦法盡快擬定，讓大家盡早進入狀況。

對此，朱立倫回應，下周就任後就會著手處理，大家很關心的市長、市議員等提名辦法和方式，會盡快和大家商討，會用最快速度來處理。

國民黨新科主席朱立倫30日南下高雄市議會進行謝票之旅，朱立倫也承諾，除了會以最快的時間決定高雄市黨部主委人選，明年選舉國民黨內的提名方式及辦法也會盡快出爐。（洪浩軒攝）

值得注意的是，針對媒體詢問朱立倫高雄市長的人選是否會順應民意、支持前高雄副市長李四川？朱立倫幽默回應，「就是因為這樣，他今天怎麼敢陪我來？」，他認為大家都已經預設立場，而他沒有預設任何立場，謝謝大家對國民黨的關心，他就任之後會以最快速度，派出專任的市黨部主任委員，隨後就可以根據初選辦法或是徵召辦法，來辦理市長、議員及里長等相關選舉。

對於朱立倫相關回應，有網友在《Yahoo奇摩》留言區留言表示，「國民黨要硬起來、強起來，該檢討的是民進黨」、「台灣人加油，要用選票下架無良低端黨」、「塔綠班有好事，出來收割，有壞事，一個個像土鱉」。