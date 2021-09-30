知名電競選手兼網紅Toyz劉偉健近日因涉嫌販賣二級毒品大麻遭羈押，被送進台中看守所，也讓他的同居女友奈奈（Betty）瞬間成為網友關注焦點，不僅遭實況主爆料早在Toyz被捕前，兩人就已分手，還被起底身為賽車手的她，背景超硬，老爸是在賽車界無人不知無人不曉的「賽車教父」陳俊杉。

Toyz與女友奈奈感情穩定，經常在實況、社群網站高調放閃，如今Toyz驚傳販毒被捕，也讓奈奈無辜捲入風波，社群網站被網友留言酸爆，甚至還被實況主爆料早在Toyz被捕前就分手切割。

其實外型亮眼的奈奈，年紀輕輕就當上賽車手，在老爸「賽車教父」陳俊杉的栽培下，分別2017年拿下Yamaha SL決賽冠軍、2019年曾代表FIST Team AAI駕駛M4 GT4獲GT Master Asia GTS組冠軍，超齡的出色表現令陳俊杉備感驕傲。

Toyz驚爆涉嫌販毒被捕後，奈奈在今年3月遭他惡整的影片也被網友翻出。影片中奈奈看到男友被流氓找麻煩，第一時間就是打給爸爸求援，得知被整當下，更是當場驚呼：「你知道我打給我爸了嗎？」令身旁女性友人也嚇傻，不斷跺腳稱：「她真的打給她爸了啦，你們這些腦殘。」

對於奈奈遇到事情，第一反應是打給老爸求助的舉動，引發網友熱議「看來女友背景真的很硬喔，第一時間不是打給警察、救護車，還打給她爸勒」、「很明顯是因為她爸比警察有用吧」、「從女朋友打給她爸後，周圍朋友震驚的語氣，她爸的來頭應該不小才對，而不是從醫療及警方為優先的情形下要馬早就知道影片是套的，不然就是她爸社會地位有一定程度，可能是什麼大佬之類的」、「男友被捅先叫老爸來喬，看來背景不小」。

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