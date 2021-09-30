樂天桃猿30日靠著狂威6局失1分好投帶領，加上對手失誤送分，以2比1擊敗富邦悍將，除了奪下近期3連勝外，更寫下對戰富邦10連不敗。

狂威來台前2戰都是先發面對統一獅，首戰投5局丟6分，第2場先發更僅投3局就失5分退場，吞下2連敗後被降下二軍調整。經過這段時間調整，今天他重回一軍賽場，開賽雖接連被林哲瑄敲安、對王正棠投出保送，但他接連三振林益全、范國宸及高國輝，化解失分危機。

最終狂威用91球投6局，投出5次三振、2保送，僅在5局下因陳凱倫、林哲瑄2支二壘安打失掉1分，奪下來台首勝。賽後總教練曾豪駒表示，狂威一開始還未進入狀況，第2局起敢攻擊好球帶後就找回自己的節奏，「以他的能力來講，是具有壓制性的投手，只要他敢攻擊好球帶，就會有一定的壓制性。」

曾總認為，此役雙方投手都表現得很精彩，除了投手有好表現外，他也點出另一個致勝原因，「最近比賽內野守備讓投手有不少安定感，這場勝利是團隊合作拿下來的。」

富邦從8月12日起就沒從猿隊手中贏過球，寫下10連不勝，刷新本季聯盟最長紀錄。雖然對戰富邦佔得上風，但曾豪駒表示，每場比賽都是抱持著戰戰兢兢的態度去面對，不會去想對誰幾連勝。」

奪下來台生涯首勝的狂威對於這1勝直呼意義重大，他提到自己剛開賽時自己太求好心切，追求每一球都要投非常好的球，反倒讓對手上壘，後來調整心態收到不錯的效果，他也提到自己在二軍時做了不少調整，「在嘉義主要強調在曲球的調整，因為之前2場對統一曲球沒有投好，所以強調讓曲球投得更精準。」