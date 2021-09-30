第7屆台中國際動畫影展，將於10月8日至13日展開為期6天的放映活動。今（30）日公布焦點導演名單，分別為重量級大師-印度裔加拿大導演伊舒帕特爾（Ishu Patel）及在國際上備受注目的台灣導演謝文明，影展期間除放映焦點導演精彩動畫作品，更將舉辦跨世代「動畫鬼才相談所」大師論壇，邀請二位鬼才導演進行對話，暢談動畫魅力。此外，本屆影展更邀請超過20位國內、外影人出席影展活動，與民眾進行交流；喜愛動畫的朋友們，要把握即日起至10月7日的早鳥票搶先預購，還有為影迷推出的專屬套票，享一證看到底、銅板價看電影的超值優惠。

焦點大師伊舒帕特爾的《死亡之後》以特殊的手法呈現神祕又宏大的生死觀。

焦點大師伊舒帕特爾動畫創作生涯近40年，以絢麗的視覺風格和富涵生命哲理的內容成為獨樹一格的動畫大師。

今（2021）年邀請重量級動畫大師伊舒帕特爾參與，也成為影展一大亮點。其動畫創作生涯近40年，擅長動畫媒材的突破創新，作品絢麗的視覺風格和富涵生命哲理的內容，讓他成為當代風格獨樹一格的動畫藝術大師。本次「焦點大師：伊舒帕特爾瑰麗的思想境界」單元選映8部具代表性的動畫短片作品，包含曾獲奧斯卡最佳動畫短片提名的《生物演進史》（Bead Game）及透過背光玻璃板呈現神秘流變特質的《死亡之後》（Afterlife），此部更榮獲安錫國際動畫影展的首獎。

焦點新銳謝文明導演將至影展現場與觀眾分享創作軌跡，並帶來獨家釋出的新作片段。

另外影展「焦點新銳：謝文明的異想世界」單元，選映台灣動畫導演謝文明自學生時期的創作到近幾年國際間備受矚目的動畫作品，包含充滿壓抑情感的驚悚作品《肉蛾天》；尚在製作中的動畫長片《繼園臺七號》更將獨家釋出4分鐘的電影片段，另外榮獲全球四大影展動畫之一的薩格勒布影展首獎、同時取得2022年奧斯卡最佳動畫短片入圍門票的《夜車》，也將在本單元精彩呈現給所有影迷。10月10日「動畫鬼才相談所」大師論壇，謝文明導演也將親臨影展現場，和大家分享一路以來的創作軌跡，機會難得，觀眾們千萬不要錯過！

《夜車》奪下全球四大影展動畫之一的薩格勒布影展首獎，獲得角逐2022年的奧斯卡最佳動畫短片的資格。

謝文明也帶來仍在製作中的《繼園臺七號》精彩獨家片段與影展觀眾分享。

在台中市政府及新聞局全力支持下，主辦單位台中市影視發展基金會表示，影展期間規劃多場講座活動，邀請知名動畫專家學者及業界人士，分享動畫創作經驗外，更暢談新媒體創作VR技術的多元應用等跨領域創作等議題，場場精采，且全部免費報名參加，廣邀影迷共同來探討動畫秘辛。「獨立動畫相談所」由曾邀請台中國際動畫影展前策展人的石昌杰與本屆的客座策展人林青萱主講，分享走入動畫創作的契機與心路歷程；「新媒體動畫相談所」則以近年相當熱門的ＶＲ技術為題，邀請《沙中房間》導演黃心健、《風箏》導演薛佑廷、《落難神像》導演高逸軍及《病玫瑰》導演黃勻弦，分享動畫結合新媒體創作該如何應用；「動畫魔術師相談所」則邀請三位不同領域的外籍動畫專業人士，包含資深視覺特效師克里斯阿姆斯登（Chris Armsden）、遊戲美術視覺特效師所羅門特莫沃（Solomon Temowo）與橫跨多領域的動畫顧問凱文蓋格（Kevin Geiger），共同與談交流。

台中國際動畫影展將於10月8日至10月13日在新時代凱擘影城舉行，每場放映與活動均會配合中央流行疫情指揮中心規範，遵守防疫措施下進行。共有12部國際口碑長片、144部短片，將在6天影展中放映61場，全台ibon售票系統售票中，也推出「競賽通行證」只要299元、「影癡通行證」只要499元等影迷專屬套票，享一證看到底、銅板價看電影的超值優惠。更多影展精彩片單及周邊活動詳情，請至台中國際動畫影展官方網站twtiaf.com及臉書粉絲專頁查詢facebook.com/tiaf.taichung。

為讓全台影迷到台中都能滿載而歸，除影展期間至新時代凱擘影城能欣賞精彩的國內外動畫作品外，台中市政府規劃的第1條台灣好行路線於9月17日正式上路，串聯台中舊城區文化場域及商圈，可吃喝玩樂並體驗豐富文化，是非常值得回味的路線；全程38個站點，都有各自特色，是條集結台中「文化」、「知性」、「創意」、「時尚」、「記憶」5大面向的路線。今年十月國慶連假，一起相約到台中來看影展、走訪台中各角落。