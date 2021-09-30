屏東一名患有思覺失調症的楊姓男子在被勸說戴口罩後，打傷超商店員，引發外界對社會安全網的討論。衛福部心理及口腔健康司與健保署近期為提升思覺失調症病人用藥順從度，已於9月15日正式公布推動醫療給付改善方案，獎勵醫療院所為患者施打長效針劑。為強化社會安全網，衛福部也正規劃補助醫院籌設「司法精神病房」，未來北、中、南、東部共計將成立4到6家醫院設置「司法精神病房」。

因應強化社會安全網，心口司與健保署合作推動「全民健康保險思覺失調症醫療給付改善方案」，於7月29日「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」討論通過，參與方案的醫療院所除可依現有品質指標表現獲得年度獎勵費用外，每新增照護1名「當年度連續施打長效針劑4個月以上」的固定就醫個案，可獲得1000點獎勵。

心口司司長諶立中表示，該改善方案已在9月15日正式公布，並非今日才拍板上路。由於近日屏東縣發生店員遭攻擊案，心口司這幾日也都為此開會討論。目前楊姓個案已護送就醫至精神醫療機構治療，屏東縣衛生局和醫院將共同討論後續治療處置。

目前衛福部正結合法務部，規劃籌設「司法精神病房」，專責收治法院裁定監護處分的潛在暴力風險精神病人，提供積極治療，今年將補助1到2家醫院設置，未來北、中、南、東部共計將成立4到6家醫院設置「司法精神病房」。衛福部也呼籲大眾，若家中有精神病人，務必協助病人就醫，及按時回診與規則服藥。