CSD中衛 ｘ 金士頓「怪獸國度」公益聯名口罩分為大人款、兒童款。（CSD中衛提供）

當戴口罩成為日常，口罩功能除了能抵擋病菌，還必須美觀時尚，若能透過購買口罩做公益，何樂而不為呢？近期CSD中衛與金士頓聯名的「怪獸國度」公益口罩，將馬來西亞包裝設計師Yman.S的筆下怪獸國度，印上口罩，將可怕的病毒長相，化為可愛的怪獸鼓勵人們在面對困難時不再懼怕、勇敢奮戰。不幸的是，作者於九月初因染疫離世，不過他在「怪獸國度」的創作仍留給大家滿滿的正面力量，

該款聯名公益口罩，分為大人款、兒童款，包袋暗藏玄機，整齊平放時會發現「Monster Nation」字體會連結起來，另外CSD中衛將提撥5％銷售額，捐贈給「台灣行動兒童療育協會」及「社團法人台中市自閉症教育協進會」，希望幫助弱勢兒童順利打怪，突破人生難關。

10月5日起，將於全聯、屈臣氏、康是美、愛買、大潤發、杏一、維康、躍獅藥局、丁丁藥局、日藥本舖、City Super、松本清、特力和樂、小三美日及台中分子藥局等實體通路販售。同時電商PChome則是獨家舉辦全站加價購活動。