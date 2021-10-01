澳洲東南部新南威爾斯州（New South Wales）鄉村地區30日遭到龍捲風襲擊。多棟建物屋頂被吹走、樹木被連根拔起，供電設備受損，此外至少3人受到輕傷。

龍捲風於30日正午過後不久，掃過新南威爾斯州東部巴瑟斯特（Bathurst）附近、一個有300名居民的小鎮，造成1間房屋受損，警方與救護人員隨後趕往當地協助救災。

氣象局表示，在巴瑟斯特附近，可見許多房屋、樹木受損，此外有跡象顯示，一條長25至30公里的線路遭到破壞。

現場畫面顯示，1台車遭砸毀，多個建築物被夷為平地，還有一間房屋的屋頂被強風掀掉，田裡都是倒塌的樹木。

路透社則引述電力公司說法稱，由於部分線路和設備受損，有164個家庭供電中斷。

新南威爾斯州救護車服務機構表示，一名男子因手臂割傷被送醫治療。約20分鐘後，救護人員又趕往30公里外、約100人居住的小鎮清溪（Clear Creek），當地有一男一女受到輕傷。

澳洲氣象局預報員伊米埃斯卡（Agata Imielska）表示，這個龍捲風屬於新南威爾斯州天氣系統的一部分，為這個澳洲人口最密集的區域帶來威脅，還會造成雷暴。

新南威爾斯州緊急服務機構警告，龍捲風警報目前尚未解除，居民務必「將住宅周邊和陽台上的物品收拾或固定好。」（譯者：施施/核稿：劉學源）1100930