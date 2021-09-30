美國《大眾機械》（Popular Mechanics）雜誌9月29日報導，有民眾先前在美國高速公路上，拍到運輸中的中國大陸99A主力戰車全尺寸模型，而中國大陸近期則在珠海航展展出美製M1主力戰車的遙控靶車，顯示雙方正針對潛在的戰爭進行實際準備，是「令人不安的跡象」。

《大眾機械》表示，1輛卡車載著99A主力戰車全尺寸模型的照片，8月時在社群媒體上廣為流傳，目前已難以確認原始來源，不過據稱該照片攝於阿肯色州的高速公路上；該州雖然沒有相關訓練設施，但適合其發揮作用的美國陸軍聯合戰備訓練中心（Joint Readiness Training Center）就設於鄰州路易斯安那州。

該模型外觀與真正的99A主力戰車頗為相像，但採用解放軍的舊式迷彩塗裝，而非新式的數位迷彩。《大眾機械》指出，雖然不排除該模型是某位收藏家的新「玩具」，但由於這輛「戰車」似乎只有外殼，讓它能安裝在悍馬車等小型車輛上進行移動，符合美國陸軍假想敵單位的運作方式，因此認為其應該屬於美國陸軍。

Remote controlled target vehicle mimicking the look of a certain MBT. Radio-controlled range is 5 km speed 54 km/h weight is three tons. Driving range 200 km using a diesel engine.



Via "by78" at SDF. pic.twitter.com/cNgWUFVauh — Alex Luck (@AlexLuck9) September 27 2021

而在近期舉行的珠海航展中，也可以看見公開展示的M1遙控靶車，據稱其重量3噸，時速可達54公里，能行駛200公里，遙控距離5公里。《大眾機械》指出，雖然其外型並非完全正確，但已具備足夠的特徵可供辨認；由於台灣已採購M1A2主力戰車，可能加強中國大陸軍方對此類設備的需求。