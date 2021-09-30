在華為CEO任正飛發表談話聲稱要找「高鼻子」人才，尤其是要吸引在美歐留學、工作過的各國優秀人才來大陸工作引起議論後。先前曾被陸媒批評為「戴陰間濾鏡」報導中國新聞的《英國廣播公司》(BBC)其中一名高管立即宣告投入華為旗下，這位前BBC新聞部多檔新聞節目負責人加文．艾倫(Gavin Allen)在網上發表在華為門口自拍照，聲稱加入該公司成為執行主編，並說「經歷了20年漫長的中國之旅後，感覺這一切都是命中註定」。

據《觀察者網》報導，艾倫在他個人職業社群網站領英(LinkedIn)上發表自拍照上說：「你好，華為！很高興今天能加入這家全球科技公司擔任執行主編。在經歷了20年漫長的中國之旅後，感覺這一切都是命中註定。我學過中國歷史，目前正在斷斷續續地學習普通話，我的大女兒在廣西出生。現在，作為一家世界級的資訊技術公司的一員，我感到非常自豪。華為是真正重視合作和創新的公司，這是一種永遠的創造力。現在我沒有藉口不提高自己的普通話了……。」

華為CEO任正飛發表談話聲稱要找「高鼻子」人才後，曾被陸媒批評為「戴陰間濾鏡」報導中國新聞的《英國廣播公司》(BBC)，其任職多年的新聞主管宣告投入華為旗下。（圖／LinkedIn截圖)

艾倫的領英簡歷上顯示，他自2004年起加入BBC到2021年9月離職，共有17年的BBC工作經歷。在這期間，艾倫擔任過多檔BBC新聞節目的負責人。他在簡介中說，作為新聞委員會的核心成員和泛BBC高級執行集團的成員，他在BBC高層任職了6年。

《觀察者網》指出，艾倫在英國劍橋大學取得歷史碩士學位，2020年完成了美國哈佛大學甘迺迪學院的學程。

BBC前新聞部高層加文．艾倫轉投華為旗下。（圖/LinkedIn)

就在艾倫貼出新履歷的前一天，華為總裁任正非在8月12日公司內部講話《敞開胸懷，解放思想，敢於吸收全世界最優秀人才》，在該公司網上「心聲社區」全文公佈。他說，華為一直重視對全世界範圍內基礎科學人才的培養和招募，除了繼續招聘國內優秀人才，要加大海外留學生和「高鼻子」人才的招聘力度，其他國家在歐美讀書和工作的人才也在考慮範圍之內。

任正非說，華為要招一些會使「洋槍洋炮」的「高鼻子」進來，用3、5年時間，從以前的「土八路」逐漸走向國際化。

報導指出，在艾倫加入華為之前，法國高等科學研究所（Institut des Hautes Études Scientifiques，IHES）也在官網上宣佈，法國數學家、菲爾茲獎得主洛朗・拉福格 （Laurent Lafforgue） 正式加入華為技術法國公司。

在2020年新冠疫情大流行之後，大陸媒體與自媒體與西方知名媒體的對立快速上升，2021年1月BBC發布的紀錄短片《重返湖北》，被陸媒與網民指控畫面上武漢郊區天空呈現一種混濁的泛黃色彩，像是套上一層「陰間濾鏡」、與實地環境明顯不符，惡意營造詭異氣氛，涉嫌抹黑中國形象。此後相關的批評伴隨著激烈的反西方民族主義情緒擴散，BBC遭大陸官方以「違反新聞應當真實、公正的要求」，禁止在中國境內落地播出，陸媒也將遭驅逐的BBC駐北京記者沙磊(John Sudworth)稱為「陰間濾鏡記者」。