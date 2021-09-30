中信兄弟高宇杰在延長賽第10局敲出致勝2分炮。（中信兄弟提供）

中信兄弟高宇杰在延長賽第10局敲出致勝2分炮。（中信兄弟提供）

中信兄弟30日作客台南，延長賽第10局靠著高宇杰敲出致勝2分炮，以4比2氣走統一獅，獅隊吞敗後落後領先的樂天桃猿1場勝場差。

獅隊此役推出王牌洋投布雷克先發，他在4局先被許基宏敲出陽春炮，但打線在6局給予火力支援，林岱安先獲得保送上壘再靠隊友短打推進攻佔二壘，羅暐捷安打打回追平分，陳鏞基再補上1安，獅隊單局攻下2分逆轉。

落後1分的兄弟9局上最後反攻機會，陳子豪在1出局後敲出右外野陽春炮，助隊追平，之後比賽進入延長賽，10局上2出局後，王威晨敲出二壘安打，高宇杰再補上左外野2分炮，兄弟此役得分都靠全壘打打下，最終就以2分差勝出。

兄弟先發投手呂彥青6局被敲3支安打，投出6次三振、2保送，失掉2分皆為自責分，退場時仍是敗投候選人，最後靠著陳子豪全壘打躲過敗投，李振昌9局上場完成1局投球無失分，奪下本季第3勝，加百利後援1局無失分，奪下生涯首次救援成功。

獅隊布雷克8局投出5次三振、沒有任何保送，被敲6支安打，僅因許基宏陽春炮失掉1分，但牛棚砸鍋，讓他到手的第14勝飛走，目前仍以13勝與德保拉並列勝投王；敗投則由挨高宇杰2分炮的鄭鈞仁承擔。