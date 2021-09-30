英雄聯盟(LOL)傳奇選手Toyz劉偉健因涉嫌販賣大麻遭逮，遭地檢署聲押，由於Toyz選手退役後就專心經營實況，還以「美食公道伯」系列吸引不少粉絲，如今出事，就有網友貼出台中看守所未來一周菜單，要求Toyz開箱，讓不少人笑翻。

Toyz一系列「美食公道伯」的影片吸粉無數，過往更曾因批評某不少獲得米其林的高級餐廳，例如11道菜只有一道能吃、牛排咬不斷、龍蝦難吃、環境清潔不佳為由，與店家槓上，事後亞洲統神張嘉航也前往用餐，給予正片評價，diss了Toyz。

有網友貼出台中看守所未來一周菜單，要求Toyz開直播來個美食公道伯監獄篇。(圖／台中看守所)

根據台中看守所公布的菜單可以看到，監獄內伙食相當不錯，其中星期六更是豪華，有網友看到炸雞里肌、螞蟻上樹與紅燒肉，直呼看到就餓了。

鄉民看到也紛紛留言：「看起來菜色不錯」、「就坐等Toyz開箱了」、「可以來個美食公道伯監獄篇」、「這比我當兵時吃的還好」、「營養好均衡」、「從米其林三星到矯正署五星」，但也有人表示，恐怕只是菜名好聽，其實口味不怎樣：「伙食一樣是受刑人煮的啦，是能好吃到哪」。

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