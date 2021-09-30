大陸《北京商報》報導，海南航空集團微信公眾號9月30日發布消息，海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛指出，海航集團進入破產程序以來，共接收2兆元（人民幣，下同，約合新台幣8.8兆元）債權申報，最終確認債權1.1兆元，截至9月30日4個重整程序二債會順利召開，海航集團破產重整工作距離收尾僅一步之遙。

顧剛9月30日主持召開2021年度第41周安全生產經營例會，集團高管、海航航空及各事業部經營團隊等近2000人參會。會上重點通報了9月27日至30日連續破產重整二債會召開情況。

自2020年2月29日聯合工作組進駐以來，海航集團全力推進風險處置工作，2021年2月10日，依法進入重整程序後，不到8個月的時間，最大破產重整案二債會順利召開。未來海航集團將綜合二債會整體情況，待債權人於10月20日前依法完成表決後等待法院裁決，預計11月將完成相關法定程序。