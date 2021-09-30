姜世貞（中）劇中假結婚。（東森提供）

「國民爺爺」朴仁煥（下圖）飾演冷麵店老闆。（東森提供）

「國民爺爺」朴仁煥在爆笑喜劇《絕妙的遺產》飾演一位冷麵店的老闆，劇中他有4個兒子，除了老三懂事，另外3個完全沒打算好好經營自己的人生，讓他非常煩惱。

故事描述一個擁有百億遺產的八旬翁，在偶然的情況下，發現子女們竟為了自己的財產爭吵，遂找上30出頭的單身女假結婚，藉此教訓這些不成材的兒子。

某天他突然病危險些喪命，發現兒子只顧爭產令他心寒，為了懲罰他們，便找上曾經過他一命的姜世貞，提出假結婚的想法，選在自己的壽宴宣布喜訊，家人直呼無法接受，引發一連串的風波。

76歲的朴仁煥大多飾演家庭劇的爸爸或爺爺，也是各獎項常客，這次以本劇拿下「KBS演技大賞」最優秀演技獎，是2006年繼申久之後，再次以日劇入圍及獲此獎項的演員。

姜世貞當年以歌手身份出道，為女團Papaya成員之一，王心凌的暴紅神曲〈愛你〉原曲正是她們的作品，2004年她開始參與戲劇演出，曾以藝名「高娜恩」發展，2017年改回本名繼續參與演藝活動。

劇中姜世貞在市場擔任肉品配送員，為了養家努力工作，但三天兩頭就有人闖禍，留下爛攤子等她去收拾；屋漏偏逢連夜雨，連房產都被假仲介騙走，家人卻將一切過錯歸咎於她。

申正允飾演朴仁煥的三兒子，性格孤立，既不貪求財產，也不假裝自己是孝子，是個冷漠的個人主義者。申正允出道前曾以當運動員為目標，為了成為演員，甚至改掉自己的方言口音，大學畢業後，在前輩引薦下於2005年首度參演電視劇，但發展得不順遂，一度陷入低潮。2017年他在兩部電視劇中參演配角獲得關注，因此被選中演出《絕妙的遺產》主角，也是他演藝生涯中首次擔綱要角的作品。