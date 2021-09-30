拒當「濫倒天堂」彰化檢警調環攜手組成科技執法團隊，向環保蟑螂宣戰，彰化縣長王惠美30日公開對不法環保犯罪集團嗆聲「會來彰化亂倒廢棄物，實在是沒探聽清楚」，彰檢檢察長也強調，汙染國土後恢復原狀要付出的代價，絕對比不法獲利來得更高，才能讓這些集團覺得痛。
彰化檢警調環平台聯手破獲「假再利用、真棄置」的環保犯罪集團，載運事業廢棄物濫倒在中彰雲嘉4縣市農地和魚塭，歷經5個月追查，共起訴49人，查扣推土機、挖土機和曳引機等犯罪機具、車輛共69台。
專案團隊上午齊聚彰化地檢署，俞秀端、王惠美和彰化縣警察局長吳坤旭、環保局長江培根、環保署和調查局代表等，共同刺破黑色氣球、扯下遭汙染農地魚塭的紅繩後投入網狀置物籃中，象徵戳破犯罪集團的謊言、揭開濫倒真相，還給彰化清淨土地，並將犯罪集團通通繩之以法、關入法網。
會中並由主辦環保犯罪案件的主任檢察官王銘仁，藉卜蜂公司食品污泥案件、端木環保公司等再利用機構等兩件代表性國土汙染案件，說明檢方如何透過檢警調環科技團隊，運用高科技設備、技術，整合戰力、共同打擊不法，徹底解決組織性環保犯罪問題，保護環境及國土安全。
俞秀端指出，彰化地檢署查緝國土犯罪小組，為求有效打擊集團性、結構性環保犯罪，有策略性的透過「檢、警、調、環」聯繫平臺，結合行政及司法警察機關，透過「期前偵查案件研討」方式，讓各機關都能發揮最大功能，發揮一加一大於二的「機關跨域協調整合」的團隊力量。
俞秀端表示，透過科技數位採證系統、通訊監察、I2分析、動態監控系統、熱顯像儀、紅外線顯像儀、火焰／光離子化偵測器、手持式X射線螢光分析儀、透地雷達、地電阻儀、GPS廢棄物清除機具即時追蹤系統無人機、天眼系統、電子城牆、關注車輛辨識系統、動態監控系統等等，科技設備技術及方法，有效監控、蒐證，讓犯罪手法及集團共犯結構一覽無遺。
王惠美強調，這些北部來的人可能沒探聽清楚，跑到彰化來濫倒廢棄物，為了根本解決問題、從源頭遏止，警方嚴格執行攔查砂石車，強力取締濫倒，自9月13日至27日，2周以來就查獲逾35件違規載運土方，裁罰215萬元，違反土地使用規定的地主也會再罰款6萬元至30萬元，展現縣府團隊的決心。
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