彰化縣長王惠美（右四）、彰化地檢署檢察長俞秀端（右三）與檢警調環代表共同宣誓將透過科技執法團隊將環保犯罪集團繩之以法、還給彰化縣清淨土地，杜絕棄置濫倒歪風。（謝瓊雲攝）

拒當「濫倒天堂」彰化檢警調環攜手組成科技執法團隊，向環保蟑螂宣戰，彰化縣長王惠美30日公開對不法環保犯罪集團嗆聲「會來彰化亂倒廢棄物，實在是沒探聽清楚」，彰檢檢察長也強調，汙染國土後恢復原狀要付出的代價，絕對比不法獲利來得更高，才能讓這些集團覺得痛。

彰化檢警調環平台聯手破獲「假再利用、真棄置」的環保犯罪集團，載運事業廢棄物濫倒在中彰雲嘉4縣市農地和魚塭，歷經5個月追查，共起訴49人，查扣推土機、挖土機和曳引機等犯罪機具、車輛共69台。

專案團隊上午齊聚彰化地檢署，俞秀端、王惠美和彰化縣警察局長吳坤旭、環保局長江培根、環保署和調查局代表等，共同刺破黑色氣球、扯下遭汙染農地魚塭的紅繩後投入網狀置物籃中，象徵戳破犯罪集團的謊言、揭開濫倒真相，還給彰化清淨土地，並將犯罪集團通通繩之以法、關入法網。

會中並由主辦環保犯罪案件的主任檢察官王銘仁，藉卜蜂公司食品污泥案件、端木環保公司等再利用機構等兩件代表性國土汙染案件，說明檢方如何透過檢警調環科技團隊，運用高科技設備、技術，整合戰力、共同打擊不法，徹底解決組織性環保犯罪問題，保護環境及國土安全。

俞秀端指出，彰化地檢署查緝國土犯罪小組，為求有效打擊集團性、結構性環保犯罪，有策略性的透過「檢、警、調、環」聯繫平臺，結合行政及司法警察機關，透過「期前偵查案件研討」方式，讓各機關都能發揮最大功能，發揮一加一大於二的「機關跨域協調整合」的團隊力量。

俞秀端表示，透過科技數位採證系統、通訊監察、I2分析、動態監控系統、熱顯像儀、紅外線顯像儀、火焰／光離子化偵測器、手持式X射線螢光分析儀、透地雷達、地電阻儀、GPS廢棄物清除機具即時追蹤系統無人機、天眼系統、電子城牆、關注車輛辨識系統、動態監控系統等等，科技設備技術及方法，有效監控、蒐證，讓犯罪手法及集團共犯結構一覽無遺。

王惠美強調，這些北部來的人可能沒探聽清楚，跑到彰化來濫倒廢棄物，為了根本解決問題、從源頭遏止，警方嚴格執行攔查砂石車，強力取締濫倒，自9月13日至27日，2周以來就查獲逾35件違規載運土方，裁罰215萬元，違反土地使用規定的地主也會再罰款6萬元至30萬元，展現縣府團隊的決心。