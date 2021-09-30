趙露思與徐開騁灑糖。（WeTV提供）

趙露思與徐開騁談師生戀。（WeTV提供）

趙露思與徐開騁拍甜蜜牆頭吻。（WeTV提供）

陸劇《國子監來了個女弟子》男女主角趙露思與徐開騁在劇中組成「果子醬」CP大談爆笑師生戀，由於劇情設定為古裝甜寵結合喜劇題材，播出至今許多無厘頭橋段引起討論。

劇中像是趙露思背起187公分的徐開騁，因27公分的身高差變成「無效背人」，以及雙簧鬥嘴橋段，上演無聲式表演也笑翻眾人。趙露思自然又逗趣演出讓她喜獲「喜劇女王」封號，許多網友稱讚她的原音播出，更加呈現角色的俏皮與古靈精怪，也力挺趙露思在這樣年輕的時候演出這樣的喜劇很剛好。

劇情輕鬆逗趣，趙露思與徐開騁的師生戀進度也超快，兩人互相確認心意後便開啟吻戲按鈕，1集裡就吻了3次，一是徐開騁告白趙露思後的河邊「定情之吻」，二是放下自己師長尊貴身分，半夜跑到趙露思家門外上演「牆頭貓叨吻」，三是在沒有人的大街上對趙露思來個「街頭壁咚吻」。

徐開騁還爆料與趙露思劇中定情吻的幕後，透露劇本裡並沒有要趙露思主動回吻，但因現場拍攝氣氛導演要求加戲，趙露思開玩笑表示：「劇本裡沒有，要加吻戲得先發紅包。」沒想到導演二話不說直接發紅包，讓趙露思加碼吻了2次。

趙露思、徐開騁將戲中歡樂氣氛延續到戲外，儘管兩人皆同時表示，拍攝《國子監》時其實很累，卻也因為能跟一群合拍的夥伴一同拍攝，體力上雖勞累，但每天都很開心很快樂。

趙露思認為「這是一部輕鬆又下飯的喜劇，雖然有些觀眾可能會覺得有一些吐槽點，但是整部劇的笑點非常多，相信大家一定能被逗笑」。徐開騁也表示「這部劇所有人都很認真努力的完成拍攝，特別希望能將劇中的歡樂傳遞給大家」。