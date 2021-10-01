基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，前民進黨立委郭正亮表示，罷免不是政策辯論，是負面情緒總動員；且單一選區罷免是很恐怖的！

郭正亮30日在中天電視《正常發揮》節目中指出，台中第二選區，嚴寬恒和陳柏惟上次選舉只差5千票，嚴寬恒是107766票，陳柏惟是112839票，投票率高達77％，比總統選舉的投票率孩多出10％，表示有些選民是出來投立委，但沒有要投總統。且罷免不是政策辯論，是負面情緒總動員。

所以罷免黃捷比較難，因為是多席次，要總選民的四分之一，超過得票數。但是單一選區罷免比較容易，譬如嚴寬恒、陳柏惟的選區，上次立委選舉，投票率是77%，總投票數是22萬左右，嚴寬恒就已經獲得48％的支持，所以要獲得25% （罷免陳柏惟）有什麼困難？所以單一選區罷免是很恐怖的。

郭正亮披露，這是時代力量提的 （修法），民進黨對賭，要民粹大家都來。親民黨當初認為一定要三分一，不然到時候大家會很慘，結果一語成讖。而且罷免票四分之一，比當初當選票還少，是用比較少的票去罷免曾經當選的人！

郭正亮強調，單一選區真的很容易罷免，只要有不好的印象。這個人只要惹出一些不好的印象，就開始算了，包括這一選區是藍是綠。台中第二選區民進黨就沒有人敢選，所以陳柏惟摸到了，而且才贏5千票。