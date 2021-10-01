總統蔡英文、副總統賴清德30日施打了高端第二劑；英國在台辦事處當天也公告，自10月4日起入境英國需接種兩劑認證的疫苗，包括AZ、BNT、莫德納、嬌生，高端疫苗未列在名單內。國民黨前立委陳學聖認為，美國不承認高端，英國也不承認高端，相信很多國家會參考美、英的規定，要怎麼辦呢？他不禁感慨，這就是「呷緊弄破碗」。

陳學聖30在臉書貼文表示，蔡英文、賴清德都打了高端第二劑，但沮喪的是，同一天英國在台辦事處宣布，英國認可的疫苗名單，並不包括高端。英國在台辦事處列出認證的疫苗。現在怎辦？美國不承認高端，英國也不承認高端，相信很多國家會參考美、英的規定，這時相信政府，用黃金臂膀打高端，支持政府的民眾怎辦？

陳學聖接著指出，要繼續施打第二劑疫苗、還是混打？之前施打的會不會被他國承認？施打滿二劑的，會不會最慘，要不要重新打過？包括正副總統...。他曾說過，支持國產疫苗是對的方向，但一路政治掛帥，猛開綠燈，呷緊弄破碗，誰來賠民眾的損失？

網友回應說，「民眾有啥損失？疫苗都免費的。」、「笑死，一堆當初挺民進黨的年輕人根本不敢打，你們平行時空？？」、「世界不是只有美國日本英國⋯」、「阿中會告訴我們世界上不是只有英國、美國..（陸續增加中）。」