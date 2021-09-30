成為日本第100任首相的岸田文雄，將面臨巴黎減碳協議帶來的能源轉型。他明確表示支持核能，以推進2050年的減碳目標。

阿格斯能源新聞(Argus media)稱，即將在10月4日被任命為日本新首相的岸田，優先施政目標必然是解決新冠肺炎(Covid-19)的問題，以刺激經濟復甦，但同時經濟復甦又需要足夠的電能，因此能源政策也相當重要。日本要加緊努力實現更嚴格的減碳目標：到 2030時，溫室氣體排放量必須減至2013年的46%，到​​2050年實現碳中和。

岸田在9月17日開始的競選活動中曾經說過，日本的清潔能源選項應該在可再生能源、氫能、碳回收和核能等各種工具相結合，以確保不斷增長的電力需要以及環保標準。

岸田也主張重啟日本的核技術開發，他表示「我們必須著眼於未來，因為僅靠可再生能源，很難實現碳中和。」

他重申了支持重啟現有核反應爐的立場，同時必須將安全放在首位，比較老舊與有風險的反應爐，可以考慮引進小型模組式反應爐(SMR)這種新一代高安全技術的核能。

岸田說，日本不能缺少核能，否則現有的反應爐關閉後，日本將無法實現其 2030 年溫室氣體降低目標。

岸田的核能立場，可能促使日本更新《日本能源政策草案》，該草案從9月3日至10月4日正在進行各地公聽會的討論。目前的《日本能源政策草案》偏向「穩健減核」的立場僅表示日本將在安全放首位的原則下，推動重啟現有的核反應爐，但是盡可能減少對核能的依賴，增加可再生能源的使用。

根據目前的核能安全法規，所有反應爐可以運轉40年，到期後可以延長1次至60年。乍聽之下對核能很優惠，但是如果不新增反爐爐數量，日本最終仍是逐步淘汰核能，因為日本現有的33座的反應爐，總裝機容量為 14057百萬瓦，它們大多是1960~1980年代建造的，所有反應爐的服役時數都進入後期，其中的15座將在2030年12月之前到期，假如沒有增加使用年限，到 2050年，日本將沒有運作中的核能反應爐。

日本電力公司聯合會也多次重申核能作為基載電源的重要性，他們早先就對《日本能源政策草案》中未提及新建反應爐表示遺憾。日本鋼鐵聯盟也重申了對核電的支持，敦促政府應該充分利用安全有保障的核電，並在2030年之前，推進新反應爐的建設。

因此岸田的發言，顯然是主張日本必須規畫新的反應爐機組，才能延續核能的使用。