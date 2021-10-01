日本氣象廳表示，威力強大的今年第16號颱風「蒲公英」10月1日清晨到白天將逼近日本伊豆群島，暴風圈可能進入東日本沿海部分地區，呼籲相關地區民眾要做好防颱準備。

日本氣象廳表示，颱風蒲公英（Mindulle）9月30日下午在日本的南方朝北北東前進，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。

颱風蒲公英接近伊豆群島後，速度增強，在海上朝北東方向前進。預估在10月3日前，將轉為溫帶低氣壓。

受到颱風蒲公英影響，暴風圈除了進入伊豆群島以外，也將進入東日本及日本東北部分地區。預估10月1日最大風速伊豆群島每秒35公尺，關東地區每秒28公尺、東海地方每秒25公尺。伊豆群島可能出現大風大浪，估計浪高達11公尺。

日本氣象廳估計，到10月1日下午6時（台灣時間下午5時）為止的24小時期間，降雨量較多的地區伊豆群島約300毫米、關東地區150毫米、東海地區100毫米、東北地區60毫米。