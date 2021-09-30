因不滿3＋11專案報告內容，國民黨團日前杯葛行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢，揚言關閉協商、展開焦土戰爭，今天立法院長游錫堃召集協商，國民黨未出席，宣告協商破局。隨後，國民黨團開始排班在議場門口輪值駐守，黨團書記長陳玉珍預告明天院會要「兵來將擋，水來土掩」，並痛批時力、民眾黨都是小綠。