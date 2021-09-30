藍委徹夜駐守議場外 動員杯葛明日總質詢 23:592021/09/30 中時 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍委今晚徹夜駐守在議場外，動員杯葛明日總質詢。（摘自李貴敏臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因不滿3＋11專案報告內容，國民黨團日前杯葛行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢，揚言關閉協商、展開焦土戰爭，今天立法院長游錫堃召集協商，國民黨未出席，宣告協商破局。隨後，國民黨團開始排班在議場門口輪值駐守，黨團書記長陳玉珍預告明天院會要「兵來將擋，水來土掩」，並痛批時力、民眾黨都是小綠。 下鄉謝票 朱立倫：當選後民進黨用各種方式全力修理我 高雄副市長連議員都不認得遭請出議場 陳其邁緩頰：因為長太帥 #杯葛 #駐守 #議場 #總質詢 #國民黨團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 動員杯葛明日總質詢 藍黨團：民進黨違法亂紀 不必再談下去 16:172021/09/30 政治 質疑處理不公 藍嗆周五不會安靜 04:102021/09/30 焦點要聞 台積電來不來 陳其邁低回還在談 04:102021/09/30 地方新聞 陳柏惟台語質詢邱國正 翁履中揭美國議員做法 22:492021/09/30 政治 明華園總團《蓬萊仙島》 暫不取消間隔座 17:162021/09/30 生活 藍委怒轟綠營「小偷加強盜」 曝蔡政府現在只怕2件事 10:502021/09/30 政治 藍主張質詢順序調動議事無效 立院議事處：法與實務皆可行 16:412021/09/30 政治 時論廣場》綠委淪為民選獨裁的幫凶（黃世安） 20:152021/09/30 時論廣場 蘇內閣不認3＋11是防疫破口 賴士葆轟戀棧保官 10:082021/09/30 政治 酸蘇貞昌立院上台缺3大報告 朱立倫嗆「他應該下台負責」 17:022021/09/30 政治 藍綠立法院開戰交鋒！陳玉珍、邱議瑩網友認證女戰神是她 09:452021/09/30 生活 政治熱門新聞 看完蔡政府民調 媒體人：最大破口出現了 - 政治 看到政黨民調 郭正亮驚人預測台北市長選舉結局 - 政治 高端疫苗未獲得英國認可 網反應一面倒 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 談陳柏惟罷免案 郭正亮爆綠營擔心一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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