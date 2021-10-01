《正常發揮》

台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票。根據最新民調顯示，國民黨前立委顏寬恒表態投入罷免志工的工作後，支持罷免者從18%升至27%。前民進黨立委郭正亮表示，民進黨比較擅長的不是幫人辯護，而是幫人去攻擊他的對手，可激化自己人出來投票。

郭正亮30日在中天政論節目《正常發揮》中表示，支持陳柏惟的那一邊，開始漸漸發展出一種策略，就是你要幫陳柏惟辯護不容易，乾脆去攻擊顏寬恒，把它塑造成選舉的氛圍，因為現在要對決，對決是比誰多一票，民進黨比較擅長的不是幫人辯護，因為你不是我，我幹嘛幫你背一堆爛坑，那乾脆就去攻擊你的對手。

郭正亮接著表示，因為有些問題是沒有辦法辯護的，有些事情莫名其妙，要怎麼辯護？那就乾脆去打他的對手，可激化自己人出來投票。

郭正亮指出，你幫你的人辯護，這叫做正面情緒，罷免則是負面情緒的動員，正面情緒的動員一定輸負面情緒的動員，選舉的本質就是這樣。所以目前不喜歡陳柏惟的人，他們的投票率一定比較高，可是要幫陳柏惟的人不一定會去投票，所以要倒過來去攻擊顏寬恒。民進黨有30年跟顏家交手的經驗，所以很快就上手，目前已經嗅到這種味道了。