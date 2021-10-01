大陸歌手趙已然是當地知名民謠歌手，其獨特唱腔和灑脫個性，受到許多樂迷喜愛，代表作有改編版《我是不是你最疼愛的人》，現卻傳出他離世消息，享年58歲。

趙已然被稱為「趙老大」，除了是民謠歌手，還是北京初代搖滾樂手，曾發行個人專輯《活在1988》，把《我是不是你最疼愛的人》、《月亮代表我的心》、《再回首》等經典歌曲改編成民謠版，帶有濃烈滄桑情懷的歌聲，以及對於音樂的熱愛，讓他成為許多樂迷心中的傳奇。

趙已然2018年登台演出前，還在後台做吸氧治療。（圖／翻攝自微博）

據陸媒指出，趙已然於9月29日在海南居所因病去世，享年58歲。就有樂迷回憶起趙已然2018年登台表演的畫面，透露當時他看起來相當憔悴，演出前還在後台做吸氧治療，並在該場演唱會簡介寫下：「久違了，我的歌迷、我的朋友們。今天，是我不得不搏命而微的艱難選擇」，似乎當時就透露身體微恙的訊息。

趙已然離世消息一傳出，不少樂迷留言哀悼「老大唱的不是民謠，他本身就是民謠，只不過用吉他唱出了他的生命，就是逍遙自在」、「有一句話：民謠不聽趙已然，聽遍民謠也枉然」、「年少不懂趙已然，聽懂已是世中人」、「老大走好」。