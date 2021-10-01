爭執是不好的？意見不合或許不是錯誤，但也無所幫助，因為我們沒學過如何有建設性地爭論。

今天有五分之一的美國成年人有某方面的焦慮症，其中三種與絕望相關（自殺，毒品濫用和酒精相關疾病）的自殺率在過去十年持續增加，導致平均壽命在數十年來首次下降。隱藏負面情緒並不能使其消失，它們會找到其他出口，代價是殺了我們。

我們需要意見不合。著名的婚姻研究者約翰．葛特曼博士（Dr. John Gottman）說過，一段沒有衝突的關係，其實是沒有溝通的關係，勢必會失敗。兩個或兩個以上的人對話時，衝突無可避免，因為大家有各自獨特的觀點。意見不合是關係健康的象徵。葛特曼建議，正面與負面交鋒的比例為5：1，如此才能確保各方意見順暢交流，也才有可能在不引發劇烈負面影響的情況下解決爭執。

但是我們多數人從未學過如何爭執，沒學過如何應對負面情緒，因而無法認識負面情緒和增強正面情緒。如何爭執很重要。幸運的是，這個問題可以解決，我們可以學習這項技術。

比起讓衝突浮出水面和聽到衝突，我反而比較擔心人們過於禮貌和避免衝突。隱藏的意見不合遠比展現出來的更糟。因為它實際上引發的問題，遠比解決的多。它會發生在公司、餐桌上，甚至是在自己的腦袋裡。當人們十分在乎一些事情，但出於文化或個性的原因，他們認為最好不要直接挑戰對方時，這種情況就會發生。

意見不合是群體健康的象徵，而不是病狀，允許以有建設性的方式表達不滿的文化，更有可能建立成功的關係、企業和社群。

意見不合的真相：開放必要的歧見存在，使其有機會坦率地抒發出來，人們會更快樂，團隊也會更有效率地運作。

所有的爭執都一樣嗎？當然不是。我們會在本書仔細分析爭執，就如解剖一隻青蛙，查明其內部構造。如同我們不能說所有青蛙的眼睛都是棕色，也就不能單方面認為所有意見不合都是錯誤的。棕色可能是最常見的顏色，但這種說法掩蓋了意想不到的多樣性，同時阻礙了更進一步的研究。

如果我們的理解只有一種角度和方向，就會看到諸如「爭執是好事」或「爭執是錯誤」的簡單歸納，這種答案無法令人滿意的原因是：它掩蓋了驚人的多樣性，它需要仔細檢視歧見的各種令人驚訝的論點。如果我們將爭執分類為具有建設性或不具有建設性，探究爭執就能夠更加了解現狀，有助於制定更好的計畫，不只能消弭負面情緒，還可以將其轉成正面情緒呢！

從這樣的分類，我們能提出更好的問題：什麼原因讓爭執更具有建設性？如何使爭論更有建設性？就像對待任何工作，我們可以帶著好奇心研究這個主題，學習以新的方式看待它們！

(本文摘自《意見不同，還是可以好好說》/天下雜誌出版)

【內容簡介】

歧見就像雜草，從來不會完全消失，吵贏了也不會真正改變其他人的想法。

溝通不同意見，了解自己怕什麼，比事實數據更重要！

在高壓情境、敏感議題上，也能夠不暴走、不隱忍、不假裝，好好說。

為什麼別人不願意改變想法？明明是我對？

當對方聲音變大、公開作對，如何化解焦慮緊張？

跟父母或朋友的關係緊張，乾脆不參加聚會，放棄溝通？

吵架是吵不贏的！偏見讓我們沮喪和激動。

改善5%的溝通習慣，就能讓生活品質提升50%，團隊更有效率！

當期望與現實不符，就會引起我們的焦慮，甚至暴走和爭執，其實這是自己心裡有隱而未見的因子，導致預設立場、對新訊息產生錯誤反應。例如聽到反對疫苗者的言論就產生焦慮感；或者人們因為不同政治背景，就猜測他人的水準比自己差很多。

反對你的人，其實最清楚你的盲點，反而能激發更好的點子！

作者過去20年來曾在Amazon、Twitter 和 Slack 等科技公司的高績效團隊擔任主腦人物，在緊張的工作環境中，促成各部門和客戶達成有意義和具有建設性的合作。同時，作者一直在研究認知偏見、邏輯謬誤，以及系統性思考，並將其應用在工作和人際溝通上。他曾發表一篇綜合世界上 200 多種已知認知偏見的文章，有超過150萬人閱讀，包含心理學界、經濟學界、大眾讀者等，世界各地都有學者和研究人員引用此文，作為重新建構認知偏見的方法。

8種對話練習，讓爭執轉化為正向的健康關係

作者介紹8種溝通技術，包括觀察引發焦慮的原因、分辨自己的內在意見、善用認知偏見、只說己見且不推測他人想法、尋找交集、提出好問題、建立有安全感的分享空間、實際參與困難的議題等，並且透過練習，讓讀者達到：

減少生活中重複且令人沮喪的爭執。

與立場完全相左的人，達成共識，或找出有創意的解決方法。

化解生活和工作上的緊張情況，對自己充滿自信。

不用大吼大叫，也不會心累洩氣。當你學會在各種關係中有效表達不同的意見，溝通效果倍增，同時還可以提升你所有其他的技能。

有不同意見也能好好說，是你能學習、運用的最強手段之一。

【作者簡介】巴斯特．班森（Buster Benson）

曾任Amazon、Twitter、團隊溝通平台Slack的經理人和產品團隊負責人，擁有20年產品開發經驗，幫助小型企業構建分析和快速推廣工具。現為750words.com的執行長和專欄作家。

作者需要和工程師、設計師、行銷人員、研究人員、數據分析師、客服人員，業務負責人，以及客戶一起工作，處理各部門的焦慮衝突，在有許多限制條件的環境中，協助促成富有意義和建設性的合作。同時，他一直在研究認知偏見、邏輯謬誤，以及系統性思考，並且將所學的知識運用在工作中。

他分析200多種已知的認知偏見，包括刻板印象、權威謬誤、從眾效應、安慰劑效應等，認為我們不應該將偏見當成毛病，若能善加運用，能夠讓溝通更有成效。並且發表文章Cognitive bias cheat sheet，至今超過150萬人閱讀，讀者橫跨心理學、經濟學、學術界，以及對認知偏見感到好奇的讀者。世界各地都有學者和研究人員引用此文，成為重新建構認知偏見的方法。

【譯者簡介】辛一立

國立東華大學外文系、國立高雄第一科技大學應用英文研究所畢業，譯有《老大的權威來自溝通的技巧》、《行銷創意玩家》、《小氣財神》等。