昔90年代性感女神關秀媚，因和任達華合演三級片《賊王》聲名大噪，之後受到王晶賞識，接連演出幾部王晶的作品，是第一代「晶女郎」，不過她2006年退出演藝圈後，就消失在幕前多年，如今55歲的她，雖然已過著平淡生活，仍駐顏有術，外貌和身材和過去相比，幾乎沒有太大差距。

關秀媚1987年參選香港小姐，雖然沒得到名次及任何獎項，仍和TVB簽約順利出道，出演了幾部劇集都沒大火，之後改和德寶電影公司簽約，投身電影圈，演過超過50部電影，大部分都是性感女配角，常被說是「花瓶」，直到和任達華合演《賊王》，才讓她真正爆紅。

之後關秀媚受到王晶賞賜，連續接拍幾部他的作品，如《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》等，還憑藉《每天愛你八小時》入圍金馬獎最佳女配角，和邱淑貞同屬第一代「晶女郎」，當時關秀媚美貌和身材一點也不輸邱淑貞，加上是王晶愛將，在影劇圈有不錯發展。

關秀媚2016年曾到王菲演唱會，外貌和身材都沒太大變化。(圖／本報系資料照)

可惜2002年關秀媚因涉嫌酒駕被捕，還想找別人頂包，讓她星途盡毀，2003年因串謀妨礙司法公正被判入獄兩星期，出獄後她沉寂一段日子，直到05年才主演電影《黑白戰場》復出，她替電影宣傳時曾表示，牢獄生活對她影響很大。

而人氣已大不如前的她，2006年拍完王晶執導的陸劇《暴雨梨花》後，便全面退出娛樂圈，自此人間蒸發，鮮少被媒體捕捉到退隱後的模樣，據悉她淡出後常做義工，享受平淡人生，外傳她投資有道，加上男友李煒尚(前名李尚文)本身家境不錯，因此生活無虞。

而55歲的關秀媚保養得宜，幾乎沒什麼變老，緊緻肌膚看不出皺紋，加上昔日苗條身材沒走樣，完全沒因退出演藝圈後就變樣，讓網友驚艷不已。