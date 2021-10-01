芥菜變酸菜、豆腐變腐乳、米變成酒、紅茶變成康普茶……「發酵」是保存食物的智慧，更是轉化風味的魔法！2021年第二場臺東慢食節，即將在10/16至10/17於臺東舊站特區(臺東設計中心後方草地)登場！全臺東慢食店家的好人情、好料理聚集於此，讓你嚐遍山海之間的發酵滋味。

(圖/臺東縣政府提供)

臺東慢食節本次以「起酵餐桌」為題，30個店家攤位運用阿美族的醃肉與酸筍、客家鹹菜和福菜、臺東傳統歲時祭儀中不可或缺的小米酒釀……等等食材，研發各種結合傳統與創新的發酵料理。市集現場也舉辦「慢食客發酵廚藝教室」，由發酵職人帶領大家親手製作健康美味的甘酒釀和米麴氣泡飲。並特別邀請料理人在「慢食講」講座中分享珍貴的台東傳統發酵飲食文化、帶來別處吃不到發酵滋味。

(圖/臺東縣政府提供)

全世界有三分之一的食物在生產時都運用了發酵，發酵就是人類和微生物的親密合作。當我們想發酵某種食材，就要控制環境、滋養對的菌、抑制不需要的菌，在細菌、酵母菌、黴菌……等微生物的協力參與之下，改變了食物組成與保存環境，讓食物能免於腐敗、延長保存期限，同時帶來獨特的新風味，釋放出更多營養價值。

臺東物產豐富、族群文化多元，從南走到北、從海岸到山區，蘊藏各種意想不到的發酵食；也因為不像大城市那麼便利，臺東人培養出更強的實驗精神與自給自足的膽識，樣樣自己來，製出各種僅此一家別無分號的發酵風味。快規劃一場臺東慢食之旅，來《起酵餐桌》感受發酵的魔力吧！

因應防疫需求，欲參加的朋友請配合以下事項：

1. 為管制人流，採預約制入場，每日兩場次：下午場15:00～17:30、晚場17:30～20:00，依疫情指揮中心容留人數規範，目前每時段開放400人進場。請先於Accupass平台預訂免費票券（一人一票，可同時登記不同時段）。票券預訂成功者請在選定的時段於入口量體溫、掃描票券QR Code後入場。

2. 全場不使用一次性餐具，因應防疫，本次慢食節不提供租用餐具服務，務必自備 餐具。

Accupass平台票券預訂QR Code

(圖/臺東縣政府提供)

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