今年度的流感疫苗從今（10/1)日開始施打，接下來還有陸續到貨的莫德納、AZ疫苗及高端疫苗，許多人正要接種第二劑；此外國高中校園BNT持續施打，正式進入疫苗的高峰期。

●防治新冠、流感 8支疫苗齊發

除了國人已熟知的4款新冠疫苗之外，今年度流感疫苗有公費3支與自費1支，總計共有8支疫苗正要進行施打。由於日前才發生恩主公醫院負責的注射場，有BNT疫苗未稀釋即施打的事件，引發民眾憂心8支疫苗同時開打，是否會重演失誤。

對此，中央疫情指揮中心指揮官陳時中認為，國內施打多種疫苗的經驗純熟，應不至於會有混亂問題。且流感疫苗會以另開設接種站或到校施打的方式，避免同時施打流感與新冠疫苗。

(資料來源/中央流行疫情指揮中心、疾管署；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

(資料來源/中央流行疫情指揮中心、疾管署；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●網傳「先打完兩劑新冠疫苗再打流感疫苗，效果比較好」是真的嗎？

由於現在適逢長者將接種新冠疫苗第二劑，傳言指出，先完整打完兩劑新冠疫苗後，再施打流感疫苗，防護效果會遠高於先打流感疫苗再打新冠第二劑。對此，前台大感染科醫師林氏璧直言，「這是完全沒有學理根據的說法，國際上也沒有相關研究報告可資佐證。」

重症科醫師黃軒也強調，打完兩劑新冠疫苗是針對新冠病毒，避免重症死亡。而打完一劑流感疫苗，是對於今年流感避免重症的保護力，「這是兩種不同的疫苗接種」。因此只要遵守間隔七天，若無嚴重副作用或不良反應，就可施打另款疫苗，並無先後順序的問題，「反正有疫苗，輪到就是打。」

●打完流感疫苗後卻真的感冒了 是疫苗的病毒感染嗎？

疾管署強調，流感疫苗是不活化疫苗，接種後不會感染。但施打後48小時內如有發燒，應告知醫師曾經接種過流感疫苗，作為診斷參考。48小時後仍然持續發燒時，應考慮是否另有其他感染或引起發燒的原因。

更要注意的是，普通感冒的致病原，是多達數百種不同的病毒，流感則是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，兩者並不相同，因此施打流感疫苗，並不能預防感冒。

●研究：年齡越輕越容易暈針 3個小動作緩解緊張不適

重症醫療醫師黃軒指出，小朋友、青少年，青年人害怕打針的機率高，且年齡愈小，愈害怕打針，也成為暈針的高危險群。他也提供等待打針時若是緊張引發不適時，可以做這三個小動作緩解。

(資料來源/中央流行疫情指揮中心、疾管署；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

指揮中心強調，除了暈針可能讓人當場昏厥之外，接種疫苗後有相當小的機率會發生過敏性休克。為了能立即進行醫療處置，接種疫苗後應留在現場休息，並觀察至少30分鐘以上，待無不適後再離開。

特別提醒使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，但不要搓揉，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

接種後應注意有無持續發燒超過48小時，並且有呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。同時接種後一周內避免劇烈運動，盡量維持正常作息，少吃油炸、高油、高鹽等助長發炎的食物，都能降低副作用，盡快恢復正常生活。