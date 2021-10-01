針對建商業者提到「政策愈是打房代表房市會更好」的說法，央行總裁楊金龍30日在立法院備詢時表示，不否認這種看法，但某種程度是房地產的行銷策略；至於打炒房能否讓房價回到過去，他直指，「這個目標太難」。 央行老大此話一出，讓網友炸鍋了，「政府直接告訴你房價回不去了」、「連陽明都進軍房地產 無腦買房就對了」。

立委林德福在立法院財委會質詢提問，針對興富發集團總裁鄭欽天「政策愈是打房代表房市愈旺」的看法，楊金龍對此表示，「建築業希望房價愈高對他愈好，我不否定他的看法，但某種程度也是房地產的行銷策略，」

近期央行祭出信用管制等一連串打炒房措施，林德福又詢問，未來能否讓房價回到一般人都買得起的價位？

楊金龍表示，「這個目標太難，一直以來都無法達到。所以才從需求面、供給面和制度面來改善。」

PTT網友看了央行老大回應，有人點出三個真相，一、政府直接告訴你房價回不去了；二、不必擔心打房影響房市；三、營建股就是最穩健的股票。

另有其他網友狂酸，「房子是拿來炒的，不是拿來住的，跟對岸沒啥兩樣啊」、「笑你不會升息啦！建商還想發功在央行的匾額給你呢」、「官員會打自己的房？」、「炒股會賠，炒房不會賠」、「房價當然回不去，問題是房價所得比不要給我繼續攀高啊x」、「要選舉了就出來居住正義一下騙選票」。