目前全台接種Covid-19疫苗覆蓋率已超過5成，不過關於接種後的反應熱議不斷，1名36歲男性於今（2021）年6月注射疫苗後，突然出現耳鳴、聽力下降、眩暈等症狀而緊急就醫，被醫師判定為「突發性耳聾」，有民眾擔心注射疫苗會出現相同副作用，收治該名患者的中醫師高資承表示，其發生率極低，且並非不治之症，民眾不必過於恐慌。

●耳中風影響聽力功能 中西醫治療方式各不相同

高資承說明，突發性耳聾（俗稱耳中風）屬於耳鼻喉科的急症，如患者在3天之內做聽力檢查，有連續3個頻率的聽力下降超過30分貝，即為神經性聽力損失的耳中風。耳中風的發生率在台灣約為10萬分之5至20，發病年齡大多介於40到60歲之間，且多發生於單耳聽力下降，鮮少有雙耳同時發生的情況，部分患者還會出現眩暈、耳朵悶塞感等併發症狀。

目前醫界對於耳中風的致病原因仍沒有定論，僅有10%至15%的耳中風能找出原因，像是病毒感染、外傷或心血管病變所造成，西醫通常以抑制內耳發炎的類固醇藥物治療，搭配血管擴張及血漿擴張劑增進內耳循環，臨床上約3成患者可恢復一定程度的聽力；中醫則多半採傳統針灸合併內服中藥，針對耳朵附近的穴道，如耳門、聽宮、聽會、率谷等穴道進行針刺，但效果因人而異。

●山元式新頭針療法改善耳中風 把握黃金期增加改善機率

另有結合中西醫治療原理的「山元式新頭針療法」，是由日本宮崎縣山元敏勝醫師所研發，在世界各地已廣泛使用近半世紀，有別於傳統中醫針灸，「山元式新頭針療法」是在與身體各部位相對應的刺激點上施針。

高資承進一步表示，「山元式新頭針療法」對於中風後遺症、急性多發性神經炎、帕金森氏症等，皆有良好改善，據臨床統計顯示，患者在耳中風病發後2周內接受山元式新頭針療法治療，改善機率逾7成6。

前述患者在注射疫苗後出現耳中風、耳鳴及眩暈等症狀，初步經西醫以類固醇治療後仍不見好轉，又透過友人的介紹，轉而接受山元式新頭針療法，高資承指出，在經過2個多月，每周2至3次、共12次的療程，該名患者的聽力已改善，眩暈、耳鳴等症狀也消失，並逐步回復以往的生活品質。

高資承提醒，雖然目前導致耳中風的原因不明，且秋冬時節是發病的高峰期，這段期間須特別留意，至於年輕患者罹病原因則常與作息不正常或生活壓力大有關，一旦出現單側耳朵聽力減退，或是完全聽不到的症狀時，應立即就醫診斷，把握發病2周內的黃金治療期。