澎湖近日爆發大批民眾身體多處起紅疹，搔癢難耐，一度引發恐慌，擔憂罹患了怪病；經專家觀察患部和症狀後推測，應是接觸性的「毛毛蟲皮膚炎」，而且極可能是黃毒蛾的毒毛所引起的過敏反應。只不過，為何只在澎湖出現？且過去不曾發生過？

大約中秋節過後，澎湖的皮膚科門診就被大批排隊看診的民眾擠滿，這些病人的身上都出現大量紅疹，多分布在頸部、手臂或四肢，有些人胸部、背部也有，更難受的是，紅疹奇癢無比。當地一度懷疑可能是水源或食物遭感染，或者花粉、毛毛蟲所引起。

高雄長庚醫院去年2月起與部立澎湖醫院合作遠距門診，皮膚科主治醫師李志宏也參與會診治療，透過遠距門診診療近日10數名起紅疹的病患後，他研判，病人最有可能是得到「毛毛蟲皮膚炎」，而且不是直接接觸毛毛蟲，而是被毛毛蟲的毒毛（或稱剛毛）經由空氣傳播刺激後引發的過敏反應。如果是毛毛蟲直接接觸到皮膚，症狀會更嚴重，可能出現紅腫、破皮、滲出組織液、甚至糜爛。

●感染後1～2週緩解 可冰敷止癢、小心搔抓破皮引發細菌感染

李志宏表示，觀察這些病人的患部，大多在衣服沒有遮蔽的地方，常是患者處於在外面風大的地方後得到，且為散在性、點狀丘疹，因此推測屬於經由空氣接觸性的皮膚炎。

他進一步表示，如果是空氣傳播的花草類引致的接觸性皮膚炎，一般來說，皮膚病灶影響範圍較大，會是整片而非散在性丘疹。問診時，也沒有病患提到有禽鳥的居家史，加上這週澎湖風很大，鳥類少，因此禽蹣引起的皮膚炎的機會也少些。

他分析，較可能的起因應該是澎湖正吹東北季風，民眾接觸到毛毛蟲的毒毛而引起較輕微的反應。但目前還沒有在病人的皮膚上看到蛛絲馬跡，可能是被風吹掉，或可用特殊的搜集器，捕捉看看空氣中是否有懸浮的物質，或者是用膠布黏貼皮膚病灶後，用顯微鏡觀察來證實。

至於這種毛毛蟲皮膚炎除了皮膚症狀，有時也會吸入毒毛引發呼吸道症狀，但因疫情期間民眾戴口罩或面罩，所以較少看到病人反應呼吸道的問題。

病人通常在接觸到毒毛後的1、2天就會有症狀，3、4天後症狀更嚴重，1～2週就會慢慢緩解，雖然不治療也會好，但因伴隨紅癢，要避免抓破皮引發細菌感染，可冰敷止癢，也可使用抗組織胺藥物，若有全身性或呼吸道症狀，則可搭配口服類固醇。

專家推測，黃毒蛾有可能是引發這次澎湖多人起紅疹的元兇。(圖片來源 / 擷取自農委會農業試驗所官網）

●1隻黃毒蛾帶有500～1000根毒毛 接觸就可能引發過敏

台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森也推測，最有可能是黃毒蛾的毒毛所造成的過敏反應。他指出，害蟲引發的危害主要有4種方式，包括口部叮咬（如蚊子、小黑蚊、禽蟎）、螫針（如紅火蟻、虎頭蜂）、毒液或毒毛（前者如隱翅蟲、荔枝椿象，後者如黃毒蛾）、以及塵蟎引起的過敏。

他解釋，蛾類一年可繁衍8～10個世代，每年4～10月都是繁殖季節，是黃毒蛾的幼蟲、也就是毛毛蟲的階段。1隻黃毒蛾身上就有500～1000根毒毛，毒毛就像箭，接觸物體就會附著上去，而且裏頭空心，帶有毒蛋白酵素，會引起過敏。因此，只要風大，毒毛就會飄散環境中，接觸到裸露的皮膚便引起過敏反應，也因此光是1隻黃毒蛾就能引起很大的危害，而且紅疹的範圍又多又廣。

雖然皮膚接觸到毒毛才會起疹子，但黃基森說，有時民眾晾曬的衣服也可能沾附到黃毒蛾的毒毛，穿上身就有可能導致衣服遮蔽的部位也起紅疹，所以有些人的胸、腹、背等部位也有疹子。

專家建議，出外盡量穿長袖，減少檢出到毛毛蟲的毒毛而引起過敏反應(。圖片來源 / unsplash）

●預防之道穿長袖 注意曬衣環境防毒毛沾附

雖然4～10月都是黃毒蛾的繁殖季，但黃基森說，有可能前陣子乾旱、突然下雨，或者氣候條件的改變，例如澎湖正吹東北季風，「天時地利人和」，導致民眾這陣子大幅被感染。而且每年氣候條件也不一樣，有時某段期間會特別嚴重，有時又銷聲匿跡，「這都是常態。」

此外，黃毒蛾是植物的病蟲害，台灣本島其實也有黃毒蛾，只不過數量沒這麼多，因為台灣本島的農作物很多都有使用農藥，澎湖從事農業較少，農藥使用量相對沒這麼大，都有可能導致這種蛾類毒毛在澎湖爆發。李志宏也說，2006年冬天，屏東恆春也曾發生類似事件，推測也是當地落山風大所引起。

雖然黃毒蛾的毒毛或毛毛蟲皮膚炎的危害往往又快又廣，所幸並不是太難處理的疾病，只要使用抗組織胺或類固醇等藥物就能緩解過敏。

預防上，則建議穿長袖、長褲，黃基森特別提到，「用防蚊液無效，只有叮咬的害蟲才有效。」另外，晾衣服時也盡量避開可能周遭有黃毒蛾的環境，或者曬完衣服時稍微抖一抖，盡量將上頭的毒毛抖落，減少身體接觸的可能。

●未來3～5天仍是感染高峰期 尚無治本方法、幾年後恐再爆發

不過他提醒，黃毒蛾在幼蟲期孵化成蛹，約需2週，毒毛雖然在幼蟲末齡階段會慢慢脫落，但成蛹的時候也會有毒毛，因此他預測，接下來3～5天仍會是毒毛持續擴散的高峰期，之後才會慢慢減少。

而且，黃毒蛾的危害可能會有週期性，也許2、3年或幾年後再爆發，目前政府也沒有治本的方法，「將來一定會再發生。」他建議，現在就要持續觀察監測，找到黃毒蛾的孳生源或生命史中最脆弱的一環，有機制的防治，誘引捕捉，給予「致命一擊」，才能真正杜絕牠所帶來的危害。