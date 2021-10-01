國內新冠肺炎疫情趨緩，全國疫情二級警戒將維持至10月4日，但不少縣市已陸續鬆綁各項管制，《中時新聞網》整理出6縣市10月防疫新制重點，不少景點、機構、活動開放，但仍有相關防疫規定須遵守。

基隆市：

1.市場（夜市）攤商鼓勵但不強制戴面罩，仍禁止民眾邊走邊吃。

2.圖書館恢復正常開放，但要全程佩戴口罩。

3.里民活動中心室內人數原則以80人為上限，開放項目限制為無肢體接觸課程並禁止飲食及卡拉OK。

4.基隆嶼恢復正常登島人數及載客運能、大武崙沙灘取消出入口封閉管制、外木山、大武崙及望海巷等第二類漁港開放垂釣區。

5.完成疫苗施打14天的國高中可辦理校外教學。

基隆市長林右昌日前宣布，10月1日起市場（夜市）攤商不強制戴面罩。（資料照，陳彩玲攝）

台北市：

1.長照機構及醫院特殊病房（加護、兒童和癌症病房）恢復探病探視。

2.開放公園兒童遊戲場，新設的中正河濱公園兒童遊戲場啟用。

3.在國、高中學校學生接種疫苗滿14天前提下，10月5日起可辦理校外教學，10月7日起校園場地可開放租借，國小則暫不開放。

台北市10月開放公園兒童遊戲區。（資料照，黃世麒攝）

新北市：

1.醫療機構每日固定時段開放探視，每次2人；長照機構開放探視，最多3人。

2.開放公園兒童遊戲場、熊猴森公園容留上限為1000人。

桃園市長鄭文燦表示，現有21家KTV申請復業，但全程禁止飲食、要佩戴口罩。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市：

1.電子遊戲場所、網咖、MTV、KTV、桌遊及麻將館等休閒娛樂場所「採申請制」，須經市府審核可於10月5日起復業。

2.開放市民活動中心及長照據點但不得於現場共餐，活動中心仍不開放唱卡拉OK。

台南市：

1.調整醫院陪探病規定，陪病者維持1人，每名住院病人每次最多2名訪客。

2.住宿型長照機構請假外宿返回機構，則須出具返回機構前3天內採檢之自費篩檢陰性證明；返回機構第7天與第14天各進行1次自費篩檢。

國內疫情持續緩和，金門尚義機場確定10／1起放寬入境快篩條件。（李金生攝）

金門縣：

10月1日起入境尚義機場，持3天內陰性核酸檢驗（PCR）或抗原快篩、或完整接種二劑COVID-19疫苗達14天者，均可免篩。