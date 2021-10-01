21歲大陸正妹「小糖果」是抖音知名的白富美網紅，經常在社群網站大曬奢華生活，還擁有童顏巨乳的超犯規外貌，吸引超過30萬粉絲追隨。然而人紅是非多，小糖果近日就被網友扒出7年前整形前照片，爆料她不只整容，還謊報年齡，明明是8X年出生卻謊稱自己是00後，謊報至少20歲。

抖音知名白富美「小糖果」，日前被扒出疑似整型前的照片，與如今童顏判若兩人的模樣，震驚大批網友，紛紛留言「過於離譜，這真的是一個人嗎，不會吧」、「我的老天這怎麼做到的，完全兩張臉兩個極端」、「媽媽變女兒」。

小糖果被爆整型前照片，判若兩人的外貌震驚網友。(取自微博)

此外，小糖果還被爆料她家道中落，在網路上曬的富貴生活全是假的，甚至還謊報年齡至少少了20歲。說也奇怪，在小糖果被爆料後，她的白富美朋友也火速將這張被扒出的陳年合照刪除。

對於小糖果被爆整形、年齡造假，她的富家女朋友第一時間也在社群網站PO出合照相挺，安慰寫下：「神顏妹妹，不要讓外界影響妳的好心情。」而她本人也在社群網站無奈澄清，表示遭人惡意P圖還P醜她，甚至加碼PO出與父母搭乘私人飛機出遊的奢華照，證明自己是貨真價實的白富美。