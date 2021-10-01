台北101費時近2年、斥資近億元在85樓引進當代中華料理餐廳「捌伍添第」，10月16日開幕，主打每日限量供應4份的「捌伍叉燒皇」、失傳的廣東菜「海膽戈渣」等菜色，235坪、168席，每月業績目標要達2000萬元，上看1年2.4億元，不只挑戰億級行列，也朝向打造最高的米其林餐廳為目標。

台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，「捌伍添第」延攬擁有超過50年廚藝經驗的米其林星級主廚謝文掌杓、侍酒師來自侯布雄法式餐廳，加上「捌伍添第」所屬的嘉林餐旅集團，旗下有連續3年榮獲米其林二星榮譽的Taïrroir態芮，可說是深諳米其林的精銳團隊。

「捌伍添第」老菜新作的「焗釀鮮蟹蓋」，蟹肉鮮甜，讓人回味。（台北101提供）

期許疫情期間「捌伍添第坪效可達7.5萬元，疫後可提升到8.5萬元，較去年2月底離開的欣葉食藝軒7萬元坪效更高，再提升10至15％。目前高樓景觀餐廳，85樓除了有「捌伍添第」進駐，還有已經改裝的「隨意鳥地方」，未來86樓全台最高中式餐廳「頂鮮101」及88樓的「BAR88」都會持續優化，希望爭取台灣本地客，吸引更多商務客、家庭客到訪。

「捌伍添第」嚴選、善用大量台灣在地時令優質食材，必吃美食有選用台灣黑毛豬中僅有兩塊優質梅肉部位製成，每日限量供應4份的「捌伍叉燒皇」、傳統粵式經典名湯「爵士湯（蜜瓜海螺瑤柱燉花膠）」、幾近失傳的懷舊宴客名菜「太史滑豆腐」、老菜新作的「焗釀鮮蟹蓋」、「海膽戈渣」等。

此外，用餐區東、西兩側6間分別可容納8至20人的包廂，以6座台灣名岳命名，包含玉山、雪山、大壩、奇萊、南華、稍來，並以綠、白、橙、黑、黃、紅等6色為各自主色設計，將台灣的高山美景匯聚其中。