地牛翻身！根據中央氣象局最新資訊，30日23時55分發生芮氏規模3.8地震，地震深度25.5公里。

這起震央位於臺東縣政府南南東方64.9公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣3級。。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。