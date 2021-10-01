台東23：55分地震規模3.8 最大震度3級 03:262021/10/01 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東23：55分地震規模3.8 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！根據中央氣象局最新資訊，30日23時55分發生芮氏規模3.8地震，地震深度25.5公里。 這起震央位於臺東縣政府南南東方64.9公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣3級。。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 首批客製化標籤BNT疫苗55萬劑 5：10分運抵桃園機場 市議員邀盧秀燕會勘福科國中 增建校舍12間拍板定案 #23 #55 #3.8 #地震 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特斯拉省電再進化！新版 Model 3 Performance 續航暴增 11％，NEDC 里程飆上 675 公里 16:452021/09/30 汽車情報-汽車新聞 嘉義縣柿子紅了 今年產量增2成結實纍纍 19:402021/09/30 生活 下一代航母艦載機快好了 陸曝年內可出世 10:562021/09/30 軍事 恒大珠三角近20建案復工 美元債未付息 離債務重組近了？ 19:272021/09/30 兩岸 孫生發文「真的封城了」秒刪 辯不懂3級意思 下場曝 17:132021/09/30 社會 毒品通緝犯偷工廠電線零件 失風逃逸23天還是栽了 12:392021/09/30 社會 陸限電危機最怕2件事不清楚 專家警告外企投資恐奔逃 18:332021/09/30 財經 上海市區連環車禍肇逃致5死7傷 司機被判死刑 11:512021/09/30 兩岸 花東第一人 台東體中教練連文生獲世界跆拳道9段認證 12:182021/09/30 生活 蔡、賴今打高端第2劑 04:102021/09/30 焦點要聞 明年大學分科測驗 60級分拍板 04:102021/09/30 焦點要聞 生活熱門新聞 印度神童預言股市崩盤時間點 30年前恐怖景象重演 - 生活 副機師居檢偷吃空姐影片曝光 道歉自白：2019年就出軌 - 生活 自製天然冷氣！木工師傅休息時間這樣午睡 2萬人狂笑讚翻：內行的 - 生活 看緊荷包！10月7大新制上路 民生、交通須知一次看 - 生活 鋒面掠過今晚變天 明午後雷雨彈開炸2地有大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。