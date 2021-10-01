2021珠海航展開幕 中國版咆哮者殲-16D將亮相

在這次珠海航展飽出鋒頭的殲-16D電子戰機，讓中共空軍作戰的戰術上跨越到一個新的世代。電子戰機這種屬於進攻性特殊戰術已經過數十年檢驗證明成效斐然，對於以海空為重心的台海軍事對抗而言更具有重要意義，台灣過去也未曾有過新型態電子戰經驗，因此在共軍已成型的空中電子戰力的情況下，台灣空防與海防壓力倍增，設定應對電子戰策略已刻不容緩。

今年的珠海航展在新式武器上並沒有多少的重頭戲，除了多種新式無人機首次參展之外，仍是以殲-20、運-20、殲-10C等為主題，由於沒有新式大型武器，做為有殲-16改型機種殲-16D，因是首次參展並具有新式的戰術功能，成為本屆珠海航展最受矚的明星。

殲-16D與圖中殲-16外觀上比較明顯的差別之一是座艙右側的航空機炮與防焰鋼板(圖)已移除。圖中為殲-16原型。（圖／中國軍網)

殲-16D是以殲-16為平台的專用功能式戰機，曾經被稱為電殲-16，D是指電子戰的「電」字漢語拼音字首，或者廣義來說也可以稱電磁戰。它是首代以電子戰為主要功能的戰機，一般認為是以美國海軍EA-18G咆哮者電子戰機為藍本進行改裝。未來還會有殲-15D，是預計做為新一代彈射型艦載機殲-15T的電子戰夥伴，在新一代的彈射型航母上部署。

做為電子戰機，殲-16D外型上與原始版殲-16外觀差異不太大，最明顯的是翼尖多了刀狀的凸起短艙天線，移除了座艙右側、翼身結合處的30毫米航空機炮與防焰板，取消了座艙前方雷達罩上的光電雷達，置換成一片有色蒙皮，內部可能是射頻天線。

殲-16D翼尖的刀狀突起是明顯的特徵。（圖／網易）

殲-16D的翼尖上刀狀突起的近照。（圖／網路)

電子戰的觀念從一次大戰就有，當時是指無線電偵測與干擾，二戰時擴展至雷達與反雷達，二戰後更延伸到電磁與光電，涵蓋範圍包括了各種雷達與通信的偵察及干擾。使用的裝備包括翼尖的戰術干擾接收裝置，以及機身上不同部份的天線，最明顯的則是機腹上掛載的雙頻多波段電子戰吊艙。此外，還會加上武器掛架上的反幅射飛彈。這些裝備用於干擾敵方的通訊與雷達裝置，擾亂敵方戰場訊息接收與傳遞，同時使用反幅射飛彈摧毀其地面防空雷達與大型裝備上的火控雷達，等於是讓指揮與作戰系統像瞎了眼一樣，其破壞性極強，也因此成為美軍這些年來不積極發展的武器。

以美軍EA-18G電子戰機為例，其AN/ALQ-228V2型戰術干擾接收機與LBI長基線干涉儀有極強的信號分辨與定位功能，甚至還曾在一次演習中成功定位過美軍F-22隱形戰機的有源相控陣雷達信號，並藉此拿下了至今唯一的一次擊落F-22的紀錄。該架EA-18G所屬的美國海軍航空兵還為此得意了好一陣子，媒體與網路論壇上也津津樂道。

EA-18G電子戰機有極強的信號分辨與定位功能，曾在一次演習中成功定位過美軍F-22隱形戰機的有源相控陣雷達信號，並藉此拿下了至今唯一的一次擊殺F-22的紀錄。（圖／美國海軍)

在兵力配置上，電子戰機通常擔任隨隊掩護主攻機群，執行電子對抗、防區滲透等戰術，為主攻機群清理出電磁走廊或干擾、摧毀敵方防空雷達。其功能常被稱為「戰力倍增器」，也因此雖然美軍不再生產F-18E/F超級大黃蜂艦載機，但是由它所改型的EA-18G咆哮者仍繼續生產，數量更不斷增加，已從最早的海軍航空部隊已擴展至空軍，極有可能陸軍也會進行部署。

由於電子戰機幾乎都是用於進攻型的戰術上，已有軍事專家提醒殲-16D與殲-15D將來都可能同時用於對台作戰，而且很快會加入台灣附近的常態性侵擾行動中。由於殲-16D外型上與殲-16不易明顯判別，在近期幾次共機擾台機群中曾出現殲-16戰機，有可能其中已夾帶殲-16D電子戰機。台灣的學者也表示，鑒於殲-16D有能力壓制陸基和海基防空系統以及干擾雷達系統，應該對其是否執行對台侵擾任務進行監測。

殲-16D掛在機腹下的電戰吊艙。（圖／環球時報)

曾有大陸的專家分析說，電子戰機不僅為攻擊第一島鏈的機群提供強大的電磁作戰功防能力，配備在航母上的艦載電子戰機不僅能提供航母編隊的電子防護，更能在遠方投射武力時加強空中武力的效果。如果把電子作戰利器帶到沖繩到相模灘，或是從珊瑚海到塔斯馬尼亞海岸，其戰術效果甚至比幾十或上百顆東風導彈還管用。因此，電子戰機形成的新戰爭型態，對台灣防衛形勢也是一項新的挑戰，以海空為防衛重點的台灣應盡早思考對籌劃應對策略。