新北百貨周年慶買氣看好，比漾廣場9月29日化妝品預購會首日，整體業績微幅成長1%，來客雖較去年略為下降，但在10月5日前有化妝品單日單櫃滿3000元送400元擴大加碼，以及聯名卡滿3萬3000元限量加贈價值4487元的鍋具組+電磁爐，讓客單價大幅增加1成。宏匯廣場10月7日起周年慶最高回饋20％，加上持紙本振興五倍券用多少送多少，總經理崔梅蘭表示，目標要較去年2位數成長。

比漾廣場GUERLAIN皇家蜂王乳平衡油3G大容量組，價值7415元、特價4770元。（比漾廣場提供）

比漾廣場雅詩蘭黛白金級極萃賦活花秘精萃組，價值1萬6840元、特價1萬800元。（比漾廣場提供）

根據比漾廣場觀察，不少顧客因為之前疫情居家上班，常用的保養品用量變少還有存量，卻因預購會促銷力道變大，更有動力轉向採購較頂級的白金保養品來使用，帶動各品牌業績成長，首日嬌蘭成長1倍、DIOR成長4成；熱門白金商品如雅詩蘭黛白金級極萃賦活花秘系列、蘭蔻絕對完美黃金玫瑰系列都具高人氣。10月14日登場的周年慶後勢看好。

比漾廣場蘭蔻絕對完美黃金玫瑰精華組，價值1萬7217元、特價1萬1340元。（比漾廣場提供）

宏匯廣場周年慶與星宇航空合作「星宇小舖」，且將咖啡廊道變身「星宇廊道」，星探者星球、A321neo飛機造型氣球飄在空中，地板是機場跑道。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場10月7日至27日周年慶，今（1日）起超級匯會員預購開跑，全館包含化妝品當日累滿3000送500，國際精品、大家電、健康器材單筆滿1萬送1200，3C指定專櫃單筆滿1萬送700，皆為電子贈品券；若累積會員獨享的滿千送百、首5日限搶、各階滿額禮、玉山宏匯聯名卡友刷卡滿額再加碼，最高回饋20%。10月8日起搭配「5倍振興、10倍開心」活動，持紙本五倍券用多少送多少，回饋無上限，11月30日前除超市、3C、大家電外，全館餐飲、百貨服飾可抵用。

宏匯廣場周年慶首5日CLARINS黃金家族發光保證組，價值6450元、優惠價4850元，限量50組。（宏匯廣場提供）

此外，今（1日）起至年底在1樓還打造「BEAUTY PARK美麗庭園」，引進BIOEFFECT蓓歐菲新北首店、資生堂、克蘭詩等超過20個品牌的複合式美妝快閃店，以植萃保養為主，搭配香氛、髮品、指彩、花茶、花藝等。