金馬影后甄珍（右）與林青霞都是神級的氣質美女。 （SWKIT鄧永傑攝）

林青霞（後排右起）、甄珍、姚煒7月時，曾在香港為資深影星葛蘭歡慶88歲生日。（摘自汪曼玲微博）

資深影后甄珍今年3月因跌倒導致腦出血，緊急住院動開顱手術，她當時因疫情，不想大家為她擔憂，低調得連親友都沒說，只有兒子章立衡在旁照顧，經休養後已康復。7月時，甄珍與林青霞、香港女歌手姚煒等人，為香港資深影星葛蘭歡慶88歲生日，甄珍在照片中看起來精神飽滿、神采奕奕。

中國時報今（1日）獨家刊出林青霞一篇名為「瘜肉‧光頭‧中指」的文章，她在文章內分享自己在學生時代看了許多甄珍主演的電影，「白景瑞導演的《新娘與我》，電影裡，幾個她頭戴新娘頭紗的大特寫，美得直叫我屏住呼吸，說不出話來，從來沒見過這麼美的臉蛋兒」。

林青霞在文中提到，從朋友處輾轉得知甄珍動了腦子手術，她認為這是大手術，她打電話慰問，甄珍以一貫甜美笑聲回她：「這有什麼好說的，說了對我一點幫助沒有，還得費神解釋。」

她在文中描述甄珍當時發生跌倒意外的情景，「原來她是從沙發上起身，頭臉撞到沙發扶手，整個臉瘀紫，去檢查，醫生說腦子裡都是血水，得馬上開刀，她當下就決定動手術。問她腦殼有沒有拿下來，她竟然說不知道。傳了一張照片給我，一半是長頭髮，一半是光頭，就像文化大革命時期的陰陽頭」，她當時建議甄珍把頭髮剃光，難得機會看看自己光頭的樣子，甄珍也雀躍的說：「好像蠻好看的，我明天就去剪。」

前陣子林青霞與甄珍喝茶吃飯，林青霞在文章中寫道：「她戴著一頂不怎麼樣的紫色帽子，說是朋友送的，啊呀！我心想，她在《一簾幽夢》裡戴了多少美麗的帽子，這會兒怎麼一點都不講究，我順手從車上拿了一頂我的帽子給她。」2位氣質出眾的影后，短暫交會的席間，共度一場美麗的午后時光。