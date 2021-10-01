BNT疫苗。（圖／示意圖，達志影像）

首批54萬劑客製化標籤的BNT疫苗昨天（9月30日）清晨運抵台灣，今天（1日）又有60多萬劑運抵台灣，於今晨05:16運抵桃機，預估大後天（4日）也將有20多萬劑抵台，準備投入防疫行列。

由慈濟基金會、台積電、鴻海永齡基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，目前共到貨238萬劑，負責載運第2梯次共60多萬劑客製化標籤BNT疫苗的華航CI-62航班，從德國法蘭克福機場起飛後，於清晨5時16分抵達桃園機場。

飛機落地後停靠D1機坪，待機艙內外消毒完畢，地勤人員立刻卸下3個裝載疫苗的冷凍貨櫃；為求時效海關人員在機邊驗放，在海關及航警護送下，疫苗隨即被送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。

昨日這54萬劑疫苗效期至2022年2月8日。指揮中心發言人莊人祥表示，近日到貨的BNT疫苗將納入第11輪預約接種，施打時間可能落在10月13日至20日，預估提供12至22歲、49至64歲民眾以及所有第9類對象接種，約112萬人。

另指揮官陳時中也說，第一批客製化疫苗進來後，預計會擴大給更多族群施打第一劑，實際施打規劃須待疫苗進來後才能安排，但不會拿來與其他疫苗混打使用。

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