國民黨多位立委9月30日深夜提前守在立法院議場大門前，為明日的行動做準備。（圖／取自李德維臉書）

行政院長蘇貞昌9月17日在立法院進行「3+11專案報告」，遭到在野黨強力抗議，並接連發動杯葛。國民黨立法院黨團書記長、立委陳玉珍9月30日與同黨立委萬美玲、洪孟楷下午自備折疊床，提前守在議場大門前做凖備；到了深夜，更有多名黨內立委到場助陣，李德維更刊出照片直呼：「國民黨團不能讓人看衰。」

陳玉珍9月28日清晨「奇襲」議場成功，並拍下多位民進黨立委睡姿嘲諷，引發熱議。陳玉診昨（9月30日）下午與同黨立委萬美玲、洪孟楷自備折疊床，提前守在議場大門前，為今日的議程做凖備；昨深夜包括李貴敏、鄭正鈐、賴士葆、魯明哲、林為洲等多名藍營立委更加入助陣，必勝之心強烈。

李德維9月30日深夜11點42分在臉書發文，刊出他與陳玉珍李貴敏、鄭正鈐、賴士葆、魯明哲、林為洲等多名藍營立委，一起守在議場大門前的照片，大家擺出「加油」的姿勢。李在文中寫下：「加油！國民黨團不能讓人看衰。」

文章發出後引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「謝謝你們，辛苦啦！改變是好的，遇見強盜土匪只能夠這樣子，因為講理沒用」、「各位國民黨的委員，請你們一定要加油，硬起來！要打就來打，怕什麼」、「百年老店，生死存亡，在此一舉」、「靠一張嘴無用拿出實力來證明自己是漢子！好好拚！」「上次陳玉珍委員在衝，她被捶打時沒人出來回擊，希望今天不要再這樣」。