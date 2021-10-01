聯航強制員工施打疫苗政策奏效 07:492021/10/01 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯合航空（United Airlines）8月時宣布，所有員工必須接種新冠疫苗並於9月27日前提供證明，否則將遭到開除。該公司周四（9月30日）表示，此政策發揮極大效果，令拒絕施打疫苗的員工大幅減少。 聯合航空周二（28日）統計，593名員工可能因拒絕施打疫苗而丟掉工作。但在許多員工陸續補交疫苗接種證明後，周四未施打疫苗的員工人數降至320人。 聯合航空發言人表示：「強制施打疫苗的政策奏效，不到48小時內，未施打疫苗員工的人數接近砍半。」 反疫苗假訊息 YouTube全移除 大中華基金 不懼恒大風暴 #施打疫苗 #強制 #拒絕施打 #聯合航空 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 境外基金深耕計畫 八家入榜 04:102021/10/01 金融．稅務 海外平衡退休基金 穩中求富 04:102021/10/01 投資理財 10月防疫新規定啟動 6縣市鬆綁措施重點一次看 07:312021/10/01 生活 廣東開第一槍 10月調漲電價 04:102021/10/01 財經要聞 威力Magic Solar能源平台 強攻綠能 04:102021/10/01 投資理財 解封商機 外資搶進航空雙雄 04:102021/10/01 證券．權證 心跳飆破120下 誤打BNT原液 母女緊急住院 04:102021/10/01 焦點要聞 北京冬奧 僅開放大陸觀眾入場 04:102021/10/01 產業財經 會土耳其總統 普丁推薦疫苗碰軟釘子 04:102021/10/01 話題觀察 打炒房下一招 楊金龍：還太早 04:102021/10/01 財經要聞 挖眼案 全村集體恐慌 怒吼凶嫌關起來 04:102021/10/01 社會新聞 財經熱門新聞 美國強逼上繳機密 三星抖爆 南韓政府要出手了 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 貨櫃海運終漲 美東線跌逾6％ - 財經要聞 - 工商時報 全球系統恐崩潰... 運輸業界喊話 放寬工人行動 - 全球財經 - 工商時報 抗通膨資產股 吸金 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。