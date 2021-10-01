美國聯合航空（United Airlines）8月時宣布，所有員工必須接種新冠疫苗並於9月27日前提供證明，否則將遭到開除。該公司周四（9月30日）表示，此政策發揮極大效果，令拒絕施打疫苗的員工大幅減少。

聯合航空周二（28日）統計，593名員工可能因拒絕施打疫苗而丟掉工作。但在許多員工陸續補交疫苗接種證明後，周四未施打疫苗的員工人數降至320人。

聯合航空發言人表示：「強制施打疫苗的政策奏效，不到48小時內，未施打疫苗員工的人數接近砍半。」