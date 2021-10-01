電商巨擘亞馬遜（Amazon）兩名女性前員工先前指控，她們去年因仗義執言爭取權益而遭到公司非法解僱。亞馬遜近日表示，已與兩人達成和解。

這兩名前員工分別是艾米莉·康寧漢（Emily Cunningham）與馬倫·科斯塔（Maren Costa），皆為女性。她們曾公開批評亞馬遜，要求公司加強保護倉儲工人免於新冠病毒威脅。兩人亦呼籲公司在氣候變遷一事採取更積極行動。

亞馬遜去年表示，兩人因違反內部政策遭到開除，並不是因為她們公開批評公司。