爭取權益遭開除 亞馬遜與2名前員工和解 07:492021/10/01 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電商巨擘亞馬遜（Amazon）兩名女性前員工先前指控，她們去年因仗義執言爭取權益而遭到公司非法解僱。亞馬遜近日表示，已與兩人達成和解。 這兩名前員工分別是艾米莉·康寧漢（Emily Cunningham）與馬倫·科斯塔（Maren Costa），皆為女性。她們曾公開批評亞馬遜，要求公司加強保護倉儲工人免於新冠病毒威脅。兩人亦呼籲公司在氣候變遷一事採取更積極行動。 亞馬遜去年表示，兩人因違反內部政策遭到開除，並不是因為她們公開批評公司。 美參院通過臨時開支法案 避免政府關門 台灣權王－報價漲聲響 正隆、榮成進補 #亞馬遜 #前員工 #兩人 #權益 #開除 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠委淪為民選獨裁的幫凶 04:102021/10/01 時論廣場 投手亂陣腳 U23中華隊無緣冠軍戰 04:102021/10/01 運動天地 我‧見‧我‧思－台積電開除員工事件 彰顯法遵重要性 04:102021/10/01 專題周報 副機師居檢違規 華航祭出嚴懲未開除 13:412021/09/30 生活 Toyz遭轟說謊 前員工曬截圖打臉：以前不敢說 10:342021/09/30 娛樂 炒勞動基金海噱8000萬 統一投信2前經理人遭聲押禁見 07:572021/10/01 社會 高年級退而不休 勞動部提高訓練補助至7成 13:132021/09/30 財經 滙豐連11年獲獎 接軌全球趨勢 04:102021/10/01 財經焦點 賭博糾紛犯下仁德區槍擊命案 雙方2審全獲減刑 14:122021/09/30 社會 亞馬遜Astro家用機器人問世 內部信件爆藏重大缺陷 15:432021/09/30 科技 環團憂大肚山過度開發 中市府：兼顧經濟環境 04:102021/10/01 地方新聞 財經熱門新聞 美國強逼上繳機密 三星抖爆 南韓政府要出手了 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 貨櫃海運終漲 美東線跌逾6％ - 財經要聞 - 工商時報 全球系統恐崩潰... 運輸業界喊話 放寬工人行動 - 全球財經 - 工商時報 抗通膨資產股 吸金 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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