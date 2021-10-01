印度神童阿南德最新預言指出，火星、土星「雙星合相」再現，新冠疫情、股市與經濟都將受影響，並示警明年4月將爆發下波災難，引起民眾關注。對此，國師唐綺陽直言「他說的都是錯的，資料也都是錯的！」至於明年4月有大災難這個說法，她認為大家不用過度擔心，畢竟過去可怕的2年，我們也都挺過來了。

一名網友忍不住在國師唐綺陽昨（30日）在臉書直播時詢問「是否會談印度神童說的火星與土星合相？」對此，唐綺陽則回應說，我為什麼要講他講的？你在唐綺陽的占星幫，就聽唐綺陽講就好了，如果想聽印度神童，那就去印度神童那裡聽就好。

唐綺陽也說，不知道是媒體報導有誤，還是有其他的什麼因素，但他先前就曾說過，印度神童講的內容都是不對的、資料都是有錯的，整個預言非常危言聳聽，她希望大家不要貿然相信，如果想了解印度神童說什麼，就去看原始影片，自己親自聽完以後再判斷，而非輕信謠言。最後她忍不住直呼「我已經忍耐太久了，真的是受夠了！」

不少網友聽完大讚，「回答的好！聽唐老師的就對了」、「謠言止於智者」、「相信唐老師」、「老師講得真好」。甚至還有網友表示，他親自去看了印度神童分享的原始影片，結果發現他所說的日期的確是錯的。

但還是有不放棄的網友留言說，聽說唐老師與印度神童屬於不同的留派，神童不是西洋占星，而是吠陀占星。「剛剛有人說，神童講的不是西洋占星」、「印度占星方位和西方不一樣，剛剛好幾個人都留言了」、「所以是不同流派？」

唐綺陽則無奈地說，現在千人千派，她也搞不清楚印度神童屬於什麼派別，她只知道自己所看到的新聞內容都是錯的，包括木星在哪、火土會怎樣等都是錯的，既然連資料都不對了，他（神童）解析成怎樣就不干她的事情，一看就是錯的。

而印度神童曾說明年4月將有大災難發生，針對此事，唐綺陽則回應說，過去2年的狀況還不夠可怕嗎？那些大家曾經以為過不去的關卡，如今不也都挺過來了嗎？所以她認為大家對於明年4月並不需要過度擔心。